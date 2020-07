Im vergangenen Jahr hat der ASV Schorndorf als Belohnung für den Aufstieg der Ringermannschaft in die Bundesliga und zur teilweisen Deckung der durch den Aufstieg anfallenden Mehrkosten einen städtischen Sonderzuschuss in Höhe von 25 000 Euro bekommen, jetzt greift die Stadt dem Verein wieder mit einem Sonderzuschuss unter die Arme. Angesichts einer coronabedingten Deckungslücke in Höhe von rund 70 000 Euro, verursacht nicht zuletzt durch den Ausfall der SchoWo-Einnahmen und von Sponsoren