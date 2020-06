Ende November 2000 wurde das Familienzentrum Schorndorf als eingetragener Verein gegründet, 2004 hat der Gemeinderat beschlossen, die Geschäftsführung des Familienzentrums zu finanzieren, bis 2014 befand sich das Familienzentrum in städtischer Trägerschaft, dann wurde die Geschäftsführung von der Stadt auf den Verein Familienzentrum Schorndorf e. V. und den ehrenamtlich arbeitenden Vereinsvorstand übertragen. Jetzt steht ein erneuter Wechsel an, und zwar der zurück in städtische