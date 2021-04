Die Stadt Schorndorf erklärt in einer Pressemitteilung, dass sich die mutwilligen Beschädigungen an Spielgeräten und Spielplätzen häuften, und verweist auf ein Feuer, das vor wenigen Tagen in Miedelsbach gelöscht werden musste. Was genau ist dort passiert und warum schließt sich die Polizei der Einschätzung nicht an?

Am vergangenen Freitag mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil ein Holztisch auf dem Miedelsbacher Spielplatz bei der Tannbachhalle in Brand geraten war. Die Stadt