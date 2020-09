Wie von der Haushaltsstrukturkommission empfohlen, werden in den beiden kommenden Jahren die Eintrittspreise fürs Oskar-Frech-Seebad und für die Sauna in zwei Schritten erhöht. Bei den Einzelkarten wirkt sich das so aus, dass ein Badetag statt bislang 7,50 Euro im kommenden Jahr acht Euro und vom 1. Januar 2022 an 8,50 Euro kostet und dass für einen Saunatag statt bislang 16,50 erst 17,50 und dann 18, 50 Euro bezahlt werden müssen. Noch zwei Preisbeispiele gefällig? Der Preis für die