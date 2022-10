Stadtbücherei Schorndorf feiert zehn Jahre digitale Ausleihe

Digitales Lesen ist eine Erfolgsgeschichte. Vor zehn Jahren begannen die öffentlichen Bibliotheken im Rems-Murr-Kreis mit dem Verleih von E-Books, E-Audios sowie digitalen Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften. Das Angebot der sogenannten Onleihe über die Firma divibib startete 2012 mit 3000 Titeln. Inzwischen umfasst es über 30000 Titel. Sie verzeichneten 2021 fast 300000 Entleihungen. Die Nachfrage nach Medien in elektronischer Form ist während der Corona-Pandemie stark angestiegen.

Heute besteht der Onleihe-Verbund aus 18 Gemeinde-, Stadt- und Berufsschulbibliotheken des Rems-Murr-Kreises. Wer einen gültigen Bibliotheksausweis der teilnehmenden Bibliotheken besitzt, zahlt nichts extra. Die Leserinnen und Leser schätzen an der Onleihe die Unabhängigkeit: Digitale Medien lassen sich rund um die Uhr und an allen Orten ausleihen. „Auf Reisen sind E-Book-Reader und die Onleihe-App unschlagbar praktisch“, berichtet Christine Dreiling aus der Bibliothek Remshalden.

Abends im Bett lesen

Marianne Seidel, die die Stadtbücherei in Schorndorf verantwortet, hat sogar einen Eindruck davon, was hinter den Schlafzimmertüren vorgeht: „Viele Leserinnen und Leser schätzen es, dass man mit dem EBook-Reader abends im Bett lesen kann, ohne durch helles Licht den oder die Partnerin beim Schlafen zu stören“.

Neben deutschen Titeln gibt es auch eine Auswahl englischsprachiger Romane. An zweiter Stelle stehen Hörbücher, das sind Lesungen und Hörspiele für alle Altersgruppen. Die Sachbücher decken ein breites Spektrum an Themen ab. Wie vor Ort in den Bibliotheken liegt hier ein Schwerpunkt auf attraktiven Ratgebern und Informationen. Inzwischen gibt es 45 digitale Zeitschriften. Inhaltlich gehört etwa die Hälfte der Medien in die Kategorie Belletristik und Unterhaltung. Ein Viertel sind für Kinder und Jugendliche und der Rest besteht aus Sachbüchern und Ratgebern. Unter www.onleihe.de/rems-murr ist das komplette Angebot einsehbar.

Die Nutzung hat sich seit der Einführung erheblich vereinfacht. Inzwischen gibt es eine App für Smartphone und Tablet. Weil die Technik trotzdem erlernt werden will, bieten die Bibliotheken vor Ort Einführungen und Beratung an. Die Leihfrist kann individuell ausgewählt werden, gelesene E-Books können vor der Frist zurückgegeben werden. Dies ist eine interessante Option für Vielleser, da die Anzahl der maximalen Entleihungen limitiert ist. Grundsätzlich ist nach Ende der Leihfrist nichts zu befürchten, denn anders als bei echten Bibliotheksbüchern erlischt einfach das Nutzungsrecht.

Erfolg des Angebots

Der entliehene Titel kann dann nicht mehr geöffnet werden. Es fallen aber keine Säumnisgebühren an. Dies sorgt vor allem bei vielbeschäftigten Leserinnen und Lesern für Entspannung und trägt sicher auch zum Erfolg des Angebots bei.

Die Stadtbücherei Schorndorf hat anlässlich des Geburtstags der Onleihe eine Jubiläumswoche veranstaltet. Zwei Angebote gibt es noch: Eine allgemeine Einführung gibt es am Mittwoch, 26. Oktober (16 Uhr). Dabei stehen für Erwachsene das Kennenlernen der Onleihe und eine Schritt-für-Schritt Einführung in die Benutzung im Mittelpunkt.

Am Freitag, 28. Oktober (14.30 Uhr) geht es um die Nutzung digitaler Zeitschriften und Zeitungen. Inzwischen gibt es 45 digitale Zeitschriften, von „Brigitte“ bis „Brand eins“. Die Besucherinnen und Besucher erfahren, an welchen Geräten man das vielfältige Angebot an Zeitschriften und Zeitungen in der Onleihe nutzen kann und wie das funktioniert. Die kostenlosen Einführungen dauern etwa eine halbe Stunde.