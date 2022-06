Stadtbau Schorndorf baut Seniorenwohnungen an der Lutherstraße

Stadtnah und trotzdem ruhig liegt das Grundstück an der Ecke Augustenstraße/Lutherstraße. Wo früher die Stadtwerke eine Werkstatt unterhielten und Kabeltrommeln lagerten, sollen nun 15 bis 17 Seniorenwohnungen gebaut werden. Das Grundstück wurde durch den Umzug der Stadtwerke auf die Au frei und soll nun neu bebaut werden. Dass die Wohnungen dringend gebraucht werden und die Planung das Areal aufwerten wird, darin bestand im Technischen Ausschuss große Einigkeit. Komplimente für den mehrmals überarbeiteten Entwurf, der ganze drei Runden im Gestaltungsbeirat drehen musste, gab es von allen Seiten.

Zweizimmerwohnungen

Geplant sind aktuell Zweizimmerwohnungen, aber auch große Wohnungen sind angesichts des flexiblen Grundrisses des Neubaus noch möglich. Bauen wird die Stadtbau Eigentumswohnungen für Menschen über 60 Jahre, denen ein Serviceangebot zur Verfügung stehen soll. Die Bewohner leben selbstständig und unabhängig in den barrierefreien Wohnungen, können bei Bedarf aber Dienstleistungen wie einen Hausmeisterservice, Einkaufsservice oder Essen auf Rädern buchen.

Geparkt wird in einer Tiefgarage. Parkplätze an der Straße sind nicht geplant, dafür aber zusätzlich auch eine größere Garage für Elektro-Bikes. Auf dem Flachdach wird für die Bewohner und Bewohnerinnen einen Gemeinschaftsraum geschaffen. In Form von Hochbeeten gibt es Platz für Urban Gardening. „Hier kann man gemeinsam grillen oder Kaffee trinken“, erklärt Stadtbau-Chef Martin Schmidt.

Dreimal im Gestaltungsbeirat

Dreimal wurde das Bauvorhaben im Gestaltungsbeirat unter architektonischen und städtebaulichen Gesichtspunkten geprüft. Am Ende stand ein Entwurf, der im Technischen Ausschuss nun auf große Begeisterung stieß. „Ästhetisch wertet es die Ecke auf“, befand Kirsten Katz (Grüne). Sie verwies auf die Lehre des Feng-Shui, der zufolge die abgerundete Planung wohltuend auf den Menschen wirkt. „Ich freue mich schon auf den Neubau“, sagte sie. Als einen guten Entwurf lobte auch Gerald Junginger (FDP/FW) das Projekt. Allerdings solle auch die Stadtbau in Zukunft in Holz bauen, mahnte er mit Blick auf den Klimaschutz. „Ein Kompliment für die Gestaltung“ sprach auch SPD-Rätin Silke Olbrich aus. Wobei auch sie einräumt, dass die Ausführung in Holz schöner wäre. Ein großer Vorteil der Planung ist für Friederike Köstlin (Grüne) die zentrale Lage. „Man braucht kein Auto“, betonte sie.

Klimaziele vorgeben

„Eindeutig Zustimmung“ kam auch von Manfred Bantel (CDU), der die Entwicklung des Bauvorhabens als Mitglied des Gestaltungsbeirats genau verfolgt hatte. Bantel lehnte es indes ausdrücklich ab, „dauernd über Materialien zu diskutieren“. Stattdessen sollte der Gemeinderat seiner Meinung nach klare Klimaziele vorgeben.

Baugesuch im Herbst

Und so geht die Planung weiter. Im Herbst will der Stadtbau-Chef das Baugesuch einreichen. Bis zum Jahresende rechnet er mit der Genehmigung. Bereits im Herbst soll es ein Vorab-Exposé geben. Mit dem Bau soll im Frühjahr 2023 gestartet werden. Aktuell hätten die Bauunternehmen mit Materialknappheit zu kämpfen, er hoffe aber, dass sich die Lage normalisiere.

Voraussetzung, um an eine der begehrten Wohnungen zu kommen: Die Bewohner müssen mindestens 60 Jahre sein oder eine Behinderung haben.