Stadtbiergarten Schorndorf: Wann geht’s endlich los und was kostet das Bier?

Wann geht’s endlich los im Stadtbiergarten in Schorndorf? Diese Frage, sagt Volker Ziesel, „höre ich zurzeit 50-mal am Tag“. Doch bei Temperaturen um die zehn Grad Celsius ist an eine Saisoneröffnung zu Ostern nicht zu denken. Ein paar Grad wärmer muss es noch werden. Doch im Grunde, sagt Ziesel, der mit Harald Lutz und Dr. Manfred Ziegler Gesellschafter der Biergarten GmbH Schorndorf Hahn‘sche Wiesen ist, „sind wir startklar und könnten morgen anfangen“. Die Küche ist geputzt, die Bierleitungen sind überprüft und das Kühlhaus ist schon mit Bierfässern und Getränkekisten gefüllt.

So lief das vergangene Jahr im Stadtbiergarten Schorndorf

Im Corona-Jahr 2021 haben die drei den Stadtbiergarten von der Fidel Gastro GmbH übernommen. Jetzt stehen sie vor ihrer dritten Saison und haben noch beste Erinnerungen ans vergangene Jahr – trotz eines verregneten Aprils und eines frühen Herbstbeginns im September: „Das war ein ganz tolles Jahr“, sagt Harald Lutz und schwärmt von guten Tagen am Wochenende, an denen weit über 1000 Mahlzeiten über den Tresen gingen. Dass die Speisen im Stadtbiergarten frisch zubereitet sind und die Gesellschafter Wert auf Qualität legen, das hat sich bei den Gästen offenbar rumgesprochen.

Leberkäs’ und Bratwurst: Nach eigenen Rezepten

Und das Essensangebot soll, nach den ersten positiven Erfahrungen, weiter ausgebaut werden: Tellersulz, Griebenschmalz und Bratensoße sind bereits Eigenkreationen, zum Saisonstart soll es obendrein einen Leberkäs’ nach Stadtbiergarten-Art geben. Eine eigene Bratwurst ist in der Entwicklung. Außerdem soll es einen Mittagstisch mit wöchentlich wechselndem Angebot geben.

Von diesem Jahr an gibt es auch einen Koch, der ganzjährig beschäftigt werden soll, um den Gästen auch im Winter etwas bieten und das Catering ausbauen zu können. Schließlich ist der Stadtbiergarten auch auswärts aktiv – bei Hochzeiten und Firmenfesten. Entsprechende Erfahrungen hat Volker Ziesel selbst schon gesammelt: als „Auftragsgriller“ und „Grill-Kater“.

Stetig ausgebaut wird aber auch der Biergarten selbst: Zwischen der zweiten Zapfstelle – mit Flammkuchen-Backofen und Fritteuse in der ehemaligen Testhütte – und der Pergola mit 60 bis 70 überdachten Plätzen wird es in dieser Saison eine fest installierte Cocktailbar und neben dem Freisitz eine Extra-Grillstelle mit Miniküche geben.

„Wir überlegen“, sagt Ziesel, „ob wir eine Präparationsküche anbauen.“ Dieses erweiterte Angebot steht und fällt natürlich mit den Mitarbeitern: „Bisher sind wir verschont geblieben vom Fachkräftemangel“, sagen die Biergartenmacher, die auf einen eingespielten, festen Mitarbeiterstamm aus 40 Voll- und Teilzeitstellen zurückgreifen können. Doch offene Stellen gibt es auch hier immer – wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an hallo@stadtbiergarten-schorndorf.de melden.

Pommes werden teurer und das Bier auch

Lieferprobleme, die die Biergartensaison 2022 prägten, gibt es mittlerweile nicht mehr. Doch die damit verbundene Preiserhöhung, die angesichts deutlich gestiegener Personal- und Energiekosten bestehen bleibt, wird sich mit dieser Saison auch auf der Speisekarte bemerkbar machen: So werden nicht nur die Pommes teurer – „der Fettpreis hat sich verdoppelt, der Mayonnaise-Preis ist um 100 Prozent gestiegen, der Ketchup-Preis um 60 Prozent“, rechnet Ziesel vor. Auch der Preis für die Halbe wird erhöht – um 30 Cent auf dann 4,60 Euro. Zum Vergleich: Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest kostet die Maß in diesem Jahr 13,10 Euro.

Wann’s tatsächlich losgeht im Stadtbiergarten, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Tagesaktuelle Infos gibt es auf der Internetseite www.stadtbiergarten-schorndorf.de, den Social-Media-Kanälen, über die Bandansage des Anrufbeantworters unter Tel. 0 71 81/2 57 90 29 und natürlich auch in der Zeitung.