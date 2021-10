Nach und nach kehrt das viele Monate lang von Corona ausgebremste Leben wieder in die Innenstadt zurück, kehrt wieder so etwas wie Normalität ein. Zwei für dieses Jahr noch geplante Großereignisse, die bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch auf der Kippe standen, sollen die Stadt zusätzlich beleben und dem Einzelhandel und der Gastronomie die Bühne und das Podium bieten, die beide Sparten in der Zeit, da Corona am Abklingen ist, laut Centro-Geschäftsführer Ulrich Fink so dringend brauchen.