Stadtrat Marcel Kühnert kämpft mit Petition für Fahrradstraße in Haubersbronn

In anderen Städten gehören Fahrradstraßen bereits zum Stadtbild, in Schorndorf sind sie noch ein Novum. Das soll sich ändern, geht es nach Stadtrat Marcel Kühnert (SPD). Für eine Fahrradstraße in Haubersbronn hat er jetzt eine "openPetition" gestartet. Mit seinem Einsatz für die Radfahrer im Bereich Bachstraße und Bruckgasse will er die Radverkehrsachse durchs Wieslauftal attraktiver und die Straße durch eine „einheitliche und unkomplizierte Verkehrsführung“ für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen.

Ein riesiges Verkehrsaufkommen erwartet man vergeblich in der ruhigen Anliegerstraße am Rande von Haubersbronn, in die zwei noch ruhigere Sträßchen einmünden. Wer hier nicht wohnt oder jemanden besuchen will, wird mit dem Auto kaum unterwegs sein. Anders ist die Lage bei Fahrradfahrern, denn hier verläuft die Radverkehrsachse zwischen Wieslauftal und Remstal.

Weil vor allem Radfahrer unterwegs sind, hat die Straßenverkehrsbehörde der Einrichtung einer Fahrradstraße im Bereich Niederfeld – Bruckgasse – Bachstraße verkehrsrechtlich bereits zugestimmt. Fahrradstraßen, so die Behörde, kämen immer dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies bald zu erwarten ist. Da es sich bei der Bachstraße um die direkte Verbindung für Radfahrende zwischen Miedelsbach und Schorndorf handelt, sei dies dort der Fall, die Straße durch Radverkehr hoch frequentiert.

Für den Ortschaftsrat sind die Radfahrer das Problem

Um sicherzustellen, dass Durchgangsverkehr vermieden wird, soll die Straße auf Vorschlag der Verwaltung als Fahrradstraße und mit dem Schild „Anlieger frei“ ausgeschildert werden. Doch nach Ansicht des Ortschaftsrates sind nicht die Autofahrer das Problem, sondern die rasenden Radfahrer. Den hochfrequentierten Wieslauftalradweg sicherer zu machen, sei seit Jahren ein Anliegen des Ortschaftsrats, hatte Ortsvorsteher Erich Bühler argumentiert und auf Unfälle verwiesen, die zeigten, dass die Straßenverkehrsordnung selten eingehalten werde. Das Gremium hatte sich stattdessen für eine „Rechts vor links“-Regelung ausgesprochen.

132 Unterschriften unter der Petition

Damit will sich Marcel Kühnert nicht abfinden. 132 Menschen haben mittlerweile seine Petition unterschrieben, um, wie Kühnert schreibt, ein Zeichen dafür zu setzen, dass sich viele die Änderung wünschen. Letztendlich gehe es nur um eine kleine Änderung, die im Zusammenspiel mit weiteren Bausteinen aber einen wichtigen Beitrag für ein durchgängiges Radwegenetz liefern würde. Den Haubersbronnern, die sich eine Einmischung in ihre Angelegenheiten verbitten, hält er entgegen, dass viele Menschen in Schorndorf und den Nachbargemeinden von der Änderung betroffen wären.

„86 von 132 Unterschriften kommen direkt aus Schorndorf, und 21 Unterschriften kommen von Personen, die in den direkt angrenzenden Nachbargemeinden Rudersberg, Urbach und Winterbach wohnen“, so Kühnert. Von den zehn Unterzeichnenden aus Rudersberg hätten sieben Personen einen Kommentar geschrieben. Für Kühnert ein Zeichen dafür, dass diese lokale Änderung im sehr ruhigen Haubersbronner Wohngebiet am Ortsrand eine wichtige Auswirkung für viele Menschen auf ihrer Route durchs Wieslauftal hätte.

Ist die Fahrradstraße nur eine Kleinigkeit?

Man könne sich die Frage stellen, ob es sich lohnt, für solch eine Kleinigkeit eine Petition einzurichten, Unterschriften zu sammeln und darüber zu streiten, obwohl es nur wenige Hunderte Meter Straße sind, meint auch Kühnert. Für die unterzeichnenden Menschen sei dies aber ein wichtiger Baustein, um das Radwegenetz in Schorndorf und seinen Teilorten zu verbessern. Nun hofft er auf das Einsehen des Verkehrsbeirats und nicht zuletzt auf Oberbürgermeister Bernd Hornikel.

Denn auch für den Stadtchef sind Fahrradstraßen ein probates Mittel, um den Verkehr zugunsten der Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen auszurichten. „Ich kann mir Fahrradstraßen gut in Schorndorf vorstellen“, sagte er auf Anfrage. Voraussichtlich im Mai werde die Verwaltung dem Gemeinderat ihr Gesamtradwegkonzept präsentieren und dabei auch über dieses Thema diskutieren. Selbstverständlich komme man auch Kühnerts Wunsch nach und werde im Verkehrsbeirat am 8. März das Thema erneut aufgreifen.