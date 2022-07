Stadtwerke Schorndorf laden zum Tag der offenen Tür am 9. Juli

Seit Mai 2021 ist das neue Stadtwerkegebäude in der Robert-Bosch-Straße 9 fertiggestellt. Eine offizielle Eröffnung hat es aber aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht gegeben. Am 9. Juli findet nun der Tag der offenen Tür statt, mit einem Programm für die ganze Familie. „Wir freuen uns ganz besonders auf den persönlichen Austausch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Erstmals gibt es die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken und sich umfassend über die Arbeit aller Unternehmen im Haus zu informieren“, sagt Daniel Beutel, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Schorndorf. Für Große und Kleine soll es ein spannendes Programm geben.

Die Stadtwerke, die Stadt und die Zentralen Dienste stellen sich an dem Tag gemeinsam vor, denn alle drei sind in dem Gebäude untergebracht. Außerdem zählen die Stadtwerke als 100-prozentige Tochter und die Zentralen Dienste als Eigenbetrieb zum Konzern Stadt. Im Hauptgebäude befinden sich die Büros der Stadtwerke, der Zentralen Dienste und der drei technischen Fachbereiche der Stadt Schorndorf, Infrastruktur, Bau und Stadtentwicklung sowie Gebäudemanagement.

Das Hauptgebäude ist in Hybridbauweise gebaut. Die Stützen und Decken sind aus Stahlbeton, die Wände aus großflächigen Wandelementen aus Holz. Auf den Dächern befindet sich eine Photovoltaikanlage, die circa 30 Prozent des Gesamtstromverbrauchs abdeckt. Im Außenbereich sind in zwei Hallen die rund 100 Fahrzeuge und Gerätschaften der Zentralen Dienste untergebracht. Außerdem gibt es eine Schlosserei, einen Waschplatz, eine Zimmerei und eine Siloanlage für Streusalz.

Gezeigt werden Kehrmaschinen, Radlader und Unimogs

All das und noch viel mehr wird am kommenden Samstag von 10 bis 18 Uhr präsentiert. Dazu gibt es ein Programm für die ganze Familie. Neben verschiedenen Führungen durch das Hauptgebäude können die kleinen Besucherinnen und Besucher Sonnenblumen pflanzen, es gibt Holzarbeiten und Kinderschminken. „Ein Highlight werden sicherlich auch unsere Fahrzeuge sein“, sagt Roger Nocella, Werkleiter der Zentralen Dienste (ZDS). Denn alle Fahrzeuge der ZDS werden an dem Tag ausgestellt, vom Kleintransporter über Traktoren und Kehrmaschinen bis hin zum Radlader und Unimog. „Und in einigen von ihnen darf man sogar probesitzen“, so der Werkleiter und Hauptorganisator des Tages.

Für alle, die sich über die Themen Strom, Gas, Wasser, Wärme, Internet, E-Mobilität, Photovoltaik und Klimaschutz informieren möchten, gibt es eine Infomeile auf dem rund 15.000 Quadratmeter großen Gelände. Die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität steht für Fragen zur Verfügung und lockt mit Preisen beim Klimaquiz. Ebenfalls vor Ort sind die Klimareporter, die Themen rund um E-Mobilität, PV- und Solar-Anlagen bearbeiten und der Frage nachgehen, wo eigentlich der Strom herkommt.

Zwei ganz besondere Aktionen hat sich die Gruppe Klimaentscheid Schorndorf ausgedacht. All diejenigen, die zu Hause noch im Besitz von alten Glühbirnen sind, können diese mitbringen und am Stand auf der Infomeile gegen LED-Leuchtmittel austauschen. Es gilt: solange der Vorrat reicht, pro Haushalt bis zu drei Stück. Auch können die Besucherinnen und Besucher anhand von Fußabdrücken ihren ganz persönlichen CO2-Fußabdruck ermitteln. Passend dazu werden an den Ladestationen E-Modelle der Hersteller VW und Mercedes vorgestellt.

Auch die Feuerwehr und die Firma Teldanet sind mit von der Partie, dort können unter anderem Feuerlöscher getestet werden. Und wer sich über die zahlreichen Jobangebote der Stadtwerke, der Stadt und der ZDS informieren möchte, kann dies an den zwei Personalständen tun.

Die Metzgerei Wolz verkauft Rote Wurst und Fleisch, „mojo´s“ bietet Wraps und Pommes an und die Firma apetito, Betreiber des Betriebsrestaurants im dritten Stock, bietet Pizza und Linsensalat sowie Kaffee und Kuchen inklusive wunderbarem Ausblick aufs Remstal an. Mit dabei sind außerdem Bruna Eis aus Winterbach und der Deutsche Kinderschutzbund mit einem Waffelstand für den guten Zweck. Die Stadtkapelle Schorndorf verkauft Getränke und in der Wein-Lounge bietet das Weinhaus Binder erlesene Weine in gepflegter Atmosphäre an.

Für ein besonderes Flair wollen die Musikerinnen und Musiker der Jugendmusikschule Schorndorf sorgen. Das Saxofon-Quartett spielt um 10.30 Uhr auf dem großen Betriebshof und um 15 Uhr sind die Harfen- und Querflötenschüler in der Wein-Lounge. Leni Grohmann, die schon am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ als Sängerin teilnahm, hat ihren großen Auftritt um 11.30 Uhr auf der Dachterrasse. „Das wird ein wunderbarer Tag. Mein Dank gilt schon jetzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Tag auf die Beine gestellt haben und am 9. Juli mit Herzblut ihren Arbeitsplatz präsentieren werden“, so Erster Bürgermeister Thorsten Englert. „Und für zwei Überraschungen für die kleinen Gäste haben wir auch noch gesorgt“, sagt er.

Info

Die Robert-Bosch-Straße ist am 9. Juli gesperrt. In den umliegenden Straßen kann geparkt werden. Es wird empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr zu kommen. Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür unter www.schorndorf.de/tag-der-offenen-tür und auch auf der Stadtwerke-Homepage.