Was beim großen Jubiläum 2019 noch unvorstellbar war, geschieht jetzt bereits zum zweiten Mal in Folge: Auch in diesem Jahr fällt das große Stadtfest Corona zum Opfer. Für die veranstaltenden Vereine und Wirte ein finanzielles Desaster – und für SchoWo-Liebhaber ein schmerzlicher Verlust: Beinahe 100 kulturelle Programmpunkte, die fünf Tage lang in Schorndorf geboten gewesen wären, fallen aus. Keine Musik und kein pulsierendes Leben zur fünften Schorndorfer Jahreszeit in den Altstadt-Gassen.