Stefan Altenberger kandidiert bei der Wahl zum Ersten Beigeordneten in Gerlingen

Stefan Altenberger, aktuell Fachbereichsleiter für „Sicherheit und Ordnung“ der Stadt Schorndorf und zuvor Bürgermeister der Gemeinde Kernen, kandidiert am Mittwoch (22.07.) bei der Wahl zum Ersten Beigeordneten in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg). Das teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit.

Von zunächst 22 Kandidaten waren zwei Bewerber in die Endrunde gekommen. "Kurzfristig hat ein Kandidat sich dazu entschieden nicht zur Wahl anzutreten, so dass Stefan Altenberger sich als einziger Kandidat im Gerlinger Gemeinderat präsentiert", heißt es in der Mitteilung.

Erst im April 2020 hat Altenberger seine neue Stelle in Schorndorf angetreten. Dort ist er für die Führung von rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuständig. Ihm sind unter anderem die Ortspolizeibehörde und die Straßenverkehrsbehörde sowie die Feuerwehr unterstellt. Zuvor war der 56-Jährige von 2003 bis 2019 Bürgermeister von Kernen. Bei der Wahl am 29. September des vergangenen Jahres wurde er nach 16 Jahren abgewählt.