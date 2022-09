Stephan Schlotz ist der neue Leiter des Polizeireviers Schorndorf

Gerade mal ein Jahr war er an der Spitze der Polizei in Schorndorf, nun wechselt Polizeioberrat Marc Henninger (44) zum Polizeipräsidium Technik, Logistik, Service der Polizei, wo er als neue Herausforderung im Sachgebiet Informationstechnik die dortige Abteilungsleitung übernehmen wird.

Der Neue stammt aus Schorndorf

Nachfolger wird Polizeioberrat Stephan Schlotz, der die Leitung des Polizeireviers Schorndorf übernehmen wird. Für ihn bedeutet dies nun die Rückkehr in seine Heimat und zur alten Dienststelle. Der gebürtige Schorndorfer hatte seit 2018 das Polizeirevier Ellwangen geleitet. In dieser Zeit, so vermeldet es die Polizei, habe sich in der Stadt und Umgebung die allgemeine Sicherheitslage weiter verbessert, was mitunter auch auf die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Institutionen zurückzuführen sei.

Eingestellt in den Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg wurde der 41-Jährige als Polizeikommissaranwärter, wo er im Jahr 2002 in Göppingen bei der damaligen Bereitschaftspolizei nach Abitur und Absolvierung des Wehrdienstes seinen Dienst antrat. Nach seiner Ausbildung zum Polizeikommissar im April 2006 sammelte der jetzt 41-Jährige bei der damaligen Polizeidirektion Waiblingen seine ersten Berufserfahrungen in der Daimlerstadt. Danach folgten mehrere Führungspositionen, unter anderem beim Führungs- und Einsatzstab Esslingen, als Leiter des Polizeipostens Gaildorf, als Dienstgruppenführer und beim Innenministerium. Hierbei konnte er sich für einen Masterstudiengang zum höheren Polizeivollzugsdienst qualifizieren.