Stolpersteine sollen, indem sie alltägliche Wege unterbrechen, an die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes erinnern: Da die Messingplatten und die darin eingravierten Namen aber immer wieder unter einer Dreck- und Staubschicht verblassen, empfiehlt der Kölner Künstler Gunter Demnig, auf dessen Initiative die Naturfreunde schon zwölf dieser Steine in Schorndorf verlegt haben, eine regelmäßige Reinigung – etwa am 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des