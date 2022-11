Stromausfall in Schorndorf wegen brennender Trafostation

In weiten Teilen der Schorndorfer Stadtteile Miedelsbach, Haubersbronn und Buhlbronn kam es am Sonntagabend (13.11.) zu einem längeren Stromausfall. Seit etwa 19 Uhr blieb in zahlreichen Häusern der Strom weg. Ursache war nach Angaben der Polizeidirektion Aalen der Brand einer Trafostation in Miedelsbach in der Hanfwiesenstraße. Ausgelöst wurde dieser offenbar durch einen derzeit noch unbekannten technischen Defekt. Die Feuerwehr ist für Löscharbeiten vor Ort. Die Stromversorgung soll – Stand 20.50 Uhr – in Kürze wieder hergestellt sein. So die Mitteilung der Stadtwerke Schorndorf an die Polizei. In Stuttgart war es am Samstag zu einem größeren Stromaufall gekommen.