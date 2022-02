Die Feuerwehr Schorndorf Abteilung Stadt war am Montag (21.02.) seit 4.58 Uhr im Einsatz – und meldet bisher vier Einsatzstellen: Zunächst musste auf der Gmünder Straße ein umgestürzter Baum mittels Motorkettensäge zerkleinert und von der Fahrbahn geräumt werden. Um 5.02 Uhr wurde ein abgedecktes Flachdach in der Paulinenstraße gemeldet, hier sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle. Und um 5.09 Uhr wurde ein abgedecktes Dach in der Remsstraße gemeldet. „Hier beheben die Eigentümer den