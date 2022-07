„Summer in the City“ in Schorndorf startet wieder: Das steht auf dem Programm

Immer wieder donnerstags… trifft man sich im Herzen von Schorndorf, direkt vor dem Rathaus, zum heiß begehrten musikalischen Sommerevent, besser bekannt als „Summer in the City“.

Passend zum Feierabend, nach dem Freibadbesuch oder einfach nur aus beseelter Feierlaune heraus kann an den sechs Terminen von Ende Juli bis Anfang September von 18 bis 22 Uhr genüsslich im Liegestuhl relaxt und feinster Musik gelauscht werden. Geboten wird ein breites Programm, das durch die unterschiedlichsten Genres der Musikwelt führt und keine Wünsche offenlässt. Reggae-Rhythmen, Deep House, Indie-Rock, Pop, aber auch mitreißende Covers reichen von Entspannung bis hin zur ausgelassenen Stimmung und machen jeden dieser Donnerstagabende zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wie schon im letzten Jahr versorgen die gastronomischen Betriebe Ama Deli, Bui und Trepazzi zusammen mit „Steves“ die Gäste auf der Fläche: Ob Bauernhofeis, fruchtige Cocktails oder sommerliches Sushi, hier kommt jede und jeder auf seine Kosten.

Neu in diesem Jahr: Verschiedene Unternehmen präsentieren sich

Neu in diesem Jahr: An jedem Donnerstag präsentiert ein anderes Unternehmen der Stadt sich in Form einer besonderen Aktion oder eines Verkaufstandes. Mit von der Partie sind: jakob conceptstore: „Sommer, Sonne & Vermouth“ (28. Juli), Barbara-Künkelin- Halle: „Spaß mit Kultur“ (4. August), Luna Viva: „Looks aus Lateinamerika“ (11. August), Weltladen El Mundo: „Dein ökologischer Fußabdruck“ (18. August), Fitforless: „Summer of champs“ (1. September) sowie clever fit: „Fußballdart XXL“ (8. September).

Auch dieses Jahr wird die Veranstaltung wieder von den Stadtwerken Schorndorf und Toom-Baumarkt unterstützt, die mit eigenem Sponsoring dank Palmen und Liegestühlen für die passende Urlaubskulisse sorgen.

Den Auftakt am Donnerstag, 28. Juli, machen „The Choristers“. Gut ausgebildet in mehreren Instrumenten und mit viel Freude am Spielen haben sie sich der puren Musik verschrieben. Ein oder zwei Gitarren und unverwechselbare Stimmen – mehr brauchen sie nicht, um das Publikum zu gewinnen. Alles unplugged – eingängig und eindringlich spielen sie eine ausgefeilte Mischung von Rock- und Popsongs aus den 80ern bis hin zu aktuellen Titeln.

Am Donnerstag, 4. August, steht auf dem Programm: André Carswell Duo - Piano: Michael Hauck. Eine kleine Besetzung, aber alles handgemacht und doch ein kompletter Sound. Klein ist hier nur die Anzahl der Musiker. Begleitet von dem Pianisten Michael Hauck singt André Carswell (Anyone’s Daughter, Siggi Schwarz Band & Ulmer Sinfoniker) vom Soulklassiker bis zum Rockoldie alles, was ihm Spaß macht, den beiden in den Sinn kommt und in die Herzen ihrer Zuhörer trifft. Unterstützt von funky Piano Grooves trifft André Carswell mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme immer wieder die Herzen seiner Zuhörer.

Krönender Abschluss am 9. September

Niveauvolle Acoustic Songs mit Gitarre und Stimme gibt es am 11. August mit Daniel & Jogse. Ihr Repertoire reicht quer durch die letzten 50 Jahre der Musikgeschichte – von der leisen gefühlvollen Ballade bis hin zum knackigen Rocksong. Mal nahe am Original und dann wieder frei in ihrer Interpretation verleihen Daniel & Jogse den Songs eine individuelle Note und erzeugen so ihre ganz eigene Stimmung. Geschmeidigen Rock und knackiken Funk präsentieren laut Ankündigung „Quite Right“ am 18. August. Bei Songs von Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Clapton und den Beatles wird klar – dies muss eine Funk’n’Soul Truppe der besonderen Art sein.

„L’Apaka“ – ein aufstrebendes Dreiergespann aus Stuttgart tritt am 1. September auf. Sie bieten Indie-Rock. Für den krönenden Abschluss der Sommerreihe 2022 wird am 9. September „DJ ScheinbarHeileWelt“ sorgen. Die drei Schorndorfer Jungs, Daniel, Manuel und Niklas der „CONNECTUS GbR“, bieten elektronische Vibes, treibende Sounds sowie harmonische Klänge.