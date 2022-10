Super kurze Bauzeit: Erweiterungsbau der Fuchshofschule Schorndorf eingeweiht

Der Erweiterungsbau an der Fuchshofschule ist wahrhaft in Turbogeschwindigkeit gebaut worden: Vor gerade mal einem halben Jahr war der erste Spatenstich gesetzt worden, an diesem Donnerstag wurde die Einweihung gefeiert. Hell, freundlich und mit viel Holz präsentiert sich der Neubau, der vom Schweizer Generalunternehmer Blumer Lehmann in Kooperation mit dem Architekturbüro „Bauart“ aus der Schweiz gebaut wurde. Gefeiert haben den Neubau nicht nur Vertreter der Verwaltungen und der beteiligten Unternehmen, sondern auch die Schule selbst: allen voran die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, die „ihren“ Schulanbau mit fröhlichen Liedern eingeweiht haben.

Der sechste Pavillon fügt sich harmonisch ein

In seinem Grußwort erinnerte Oberbürgermeister Bernd Hornikel an den Spatenstich im März, der eine seiner ersten Amtshandlungen als neuer OB gewesen sei. Der Bau sei großartig geworden und eine Aufwertung für die ganze Schule. „Ich bin beeindruckt, was in sechs Monaten geschafft wurde“, sagte er. Tatsächlich fügt sich der sechste Pavillon in das Ensemble der fünf denkmalgeschützten Altbauten harmonisch ein. Außer einer Mensa beherbergt er Räume für den Ganztagsbetrieb an der zweizügigen Fuchshofschule, ein Klassenzimmer für die Grundschulförderklasse und als besonderes Highlight ein Außenklassenzimmer im ersten Stock.

Damit wird der Pavillon nach Ansicht von Erstem Bürgermeister Thorsten Englert dem Raumbedarf einer zweizügigen Grundschule gerecht. Die kurze Bauzeit des zweigeschossigen und 935 Quadratmeter großen Anbaus sei aufgrund der Holzmodulbauweise möglich gewesen. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und dem innovativen Heizungs- und Lüftungskonzept sei es möglich geworden, dass das Gebäude nur einen Bruchteil der Energie vergleichbarer Gebäude verbrauchen werde.

Eine Schule, in der Toleranz und Verständnis vermittelt werden

Für Schulleiterin Simone Kumordzie-Plott ist der Neubau Grund zur Freude, aber auch der Startschuss zu weiteren Veränderungen. Die Fuchshofschule habe sich auf den Weg zur Ganztagsschule gemacht, doch Veränderungen brauchten Zeit. Die Gegebenheiten in den Familien sowie die Ängste, Vorstellungen und Ziele des Kollegiums müssten einbezogen, Kooperationen gefunden werden. Am Ende müsse eine Schule stehen, an der den Kindern Werte wie Toleranz, Akzeptanz, Gemeinsamkeit und Verständnis vermittelt würden.

Ein besonderer Moment war die Einweihung auch für Architektin Kathrin Merz, die im Namen von „Bauart“ sprach. Bauen im Kontext eines baukulturellen Erbes sei nicht selbstverständlich, sagte sie. Tatsächlich war es auch für die Stadt eine große Überraschung, als die vom Schweizer Architekten Fritz Stucky Ende der 1960er-Jahre konzipierten Fertigbau-Pavillons vom Landesdenkmalamt als Kulturdenkmal eingestuft wurden. Zuvor hatte die Stadt geplant, die Schule samt Turnhalle abzureißen und an deren Stelle Wohnungen zu bauen. Die fünf Pavillons sollen nun nach und nach im Zweijahresrhythmus bis 2032 saniert werden. 3,5 Millionen Euro investiert die Stadt in den Holzmodulbau, gemeinsam mit der Sanierung der bestehenden Pavillons wird mit Investitionen von mindestens zehn Millionen Euro gerechnet.

Weil bereits während der Planung die Kosten für den Anbau reduziert werden mussten, war der Entwurf überarbeitet worden, die Fläche wurde reduziert. „Das hat der Anlage gutgetan“, sagte die Architektin. Um trotzdem ein stimmiges Volumen zu bekommen, sei das Außenklassenzimmer entstanden und damit das, was nun als die Besonderheit des Anbaus gilt. Dass es kein einfacher Weg zu dieser Schulerweiterung war, daran erinnerte auch die leitende Schulamtsdirektorin, Sabine Hagenmüller-Gehring. Verschiedene Alternativen für die Schorndorfer Schulen seien im Raum gestanden, für jede habe es Vorteile gegeben, bis das Landesdenkmalamt die Schule zum Denkmal erklärt habe. Entstanden sei ein schönes Gebäude, das wunderbar zu den anderen Pavillons passt. Wenn eine Stadt so viel Geld investiert, verdiene sie Dank und Anerkennung: „Bildung“, sagte Sabine Hagenmüller-Gehring, „hat einen hohen Stellenwert in Schorndorf.“