Türkischer Supermarkt in Schorndorf-Haubersbronn eröffnet: Was der "Helal Market" im Angebot hat

Der Bonus-Markt in Haubersbronn ist schon seit einigen Jahren geschlossen, jetzt klingelt hier wieder die Kasse: Auf fast 600 Quadratmetern hat Cahide Nur Öztürk vor gut einer Woche den „Helal Market“ eröffnet. Es ist der zweite türkische Supermarkt der Familie: Vater Metin Öztürk führt seit dem Jahr 2007 den „Helal Market“ an der Waiblinger Straße in Winnenden. Früh hat seine Tochter dort ausgeholfen, saß an der Kasse, räumte Regale ein, half im Büro und hat so viele Erfahrungen gesammelt, dass sie irgendwann sicher war: „Ich will auch so einen Laden führen.“ Und weil ihr Vater, wie sie sagt, voll hinter ihr steht, hat er ihr diesen Wunsch erfüllt: Mit ihren 23 Jahren ist Cahide Nur Öztürk Geschäftsführerin des „Helal Market“ in Haubersbronn.

In Backnang geboren und in Winnenden aufgewachsen, hat sie ihren Schulabschluss am Kaufmännischen Berufskolleg gemacht. Aus Interesse studiert sie noch an der Fern-Universität Soziologie. Dabei hat sie mit ihrem Supermarkt eigentlich alle Hände voll zu tun: Im Sommer 2022 hat die Familie begonnen, den Laden einzurichten.

Die Eröffnung war eigentlich für Anfang Januar geplant. Dass es jetzt – wenn auch mit etwas Verzögerung – endlich so weit ist, darüber ist die junge Geschäftsführerin überglücklich. Und die Kundschaft offenbar auch, die aus der ganzen Region, ja sogar aus Pforzheim angefahren kommt. Die Sonderangebote, zur Eröffnung auf Paletten im Eingangsbereich aufgebaut, sind zum Teil schon ausverkauft.

Verkehrschaos zur Eröffnung: Stadt Schorndorf prüft

So groß war der Andrang am Samstag, 11. Februar, dass es rund um den „Helal Market“ zu einem Verkehrschaos und zu einiger Aufregung gekommen ist, weil zeitweise die Zufahrt zur Tiefgarage des Wohn- und Geschäftshauses zugeparkt war. Cahide Nur Öztürk bedauert das und verspricht eine Lösung: „Die Kunden wussten nicht, dass wir Parkplätze hinterm Haus haben.“ Parkschilder sollen der Kundschaft den Weg weisen. „Das wird alles geregelt“, beteuert die Geschäftsführerin. Der kommunale Ordnungsdienst war am Eröffnungswochenende ebenfalls vor Ort und es wurden, wie Stadtsprecherin Claudia Lösler auf Anfrage ausführt, „entsprechende Kontrollen bezüglich der Parksituation durchgeführt“. Alles Weitere werde aktuell geprüft.

Zu bieten hat der „Helal Market“ alles, was Menschen mit türkischen Wurzeln in deutschen Supermärkten offenbar vermissen. Hier finden sie Lebensmittel, die sie aus der Heimat kennen. Willkommen sind aber natürlich alle Kunden, die Interesse an frischem Obst und Gemüse, türkischen, griechischen, ungarischen, ja sogar chinesischen Lebensmitteln haben. Jeden Morgen fährt einer der insgesamt sechs Mitarbeiter nach Stuttgart auf den Großmarkt. Von dort bezieht Cahide Nur Öztürk auch Halal-Fleisch von islamkonform geschlachteten Tieren. Von Dienstag bis Samstag gibt es im „Helal Market“ auch frischen Fisch.

Frisches Brot und alles, was Freunde internationaler Küche lieben

Damit die Kundschaft einen ersten Eindruck vom reichhaltigen Angebot im Innern des Ladens bekommt, sind vor dem Eingang XXL-Kisten aufgestellt, im Moment gefüllt mit Clementinen und Äpfeln. Im Eingangsbereich folgen Paletten mit den aktuellen Sonderangeboten: weiße Bohnen und Tomatenmark in der Dose, Sesammus, Traubensirup, Tee und Rote Linsen in Großpackungen. Im Kühlraum vis-à-vis wird das Obst und Gemüse frisch gehalten. Bei einem Rundgang durch den großen Laden präsentiert Cahide Nur Öztürk mit einigem Stolz das vielfältige Angebot in den Regalen: Vorbei an einem Regal mit Getränken folgt eine Auswahl an türkischem Brot, das der „Helal Market“ jeden Morgen frisch von einer Stuttgarter Bäckerei bezieht. Bevor die Geschäftsführerin auf das Regal mit türkischem Knabberzeug, Kürbiskernen, gerösteten Kichererbsen, Packungen mit getrockneten Feigen und Aprikosen hinweist, macht sie einen kurzen Abstecher zum Regal, in dem ungarische Lebensmittel zu finden sind.

Es folgt eine große Auswahl an Marmeladen und türkischem Honig, Pudding- und Creme-Speise-Packungen, Fertigsuppen und im nächsten Gang ein Regal mit arabischen Lebensmitteln. Im „Helal Market“ gibt es – wichtig für die türkische Küche – getrocknete Linsen, Bohnen, Mais, Bulgur, Reis und Couscous. Beliebte Anlaufstelle für die Kundinnen und Kunden, sagt Cahide Nur Öztürk, ist natürlich die große Fleischtheke.

Im „Helal Market“ gibt es alles, was Freunde internationaler Küche lieben: eine reiche Auswahl an Datteln, eingelegte Auberginen, Bohnen und Paprika, flaschenweise Sonnenblumen- und Olivenöl, Grill-, Burger- und Chilisoßen. Essiggurken – „das ist wichtig für Döner“, sagt die Geschäftsführerin und verweist auf eine weitere wichtige Zutat der türkischen Küche: abgepackte Weinblätter. Es gibt ein ganzes Regal voller Oliven, in einem zweiten Kühlraum abgepackte Wurst, Käse, Ayran, Schafskäse, Joghurt und weitere türkische Milchprodukte. Und dann kommt Cahide Nur Öztürks Lieblingsbereich: Über der Kühltheke sind auf mehreren Ebenen und Metern Gewürze aufgereiht. Doch damit nicht genug: Im„ Helal Market“ gibt es auch Bettdecken, Kissen, türkische Putz- und Körperpflegemittel, Gläser, Geschirr und Teekannen.

Alle Produkte bezieht der türkische Supermarkt von Großhändlern in Deutschland. Und so sind auf den Packungen eben nicht nur Erläuterungen auf Türkisch, sondern immer auch auf Deutsch abgedruckt. Das gilt auch für die Preisschilder, die im „Helal Market“ ebenfalls zweisprachig sind, damit sich auch die Kundschaft, die kein Türkisch spricht, zurechtfindet. Geöffnet ist der Supermarkt montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr.