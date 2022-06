Tankstellen in Schorndorf: Wo und wann ist das Benzin „am günstigsten“?

Vor gar nicht allzu langer Zeit, genauer gesagt im Februar, überschlugen sich die Berichte wegen steigender Benzinpreise. Von unerhörten Preisspitzen von bis zu 1,81 Euro für den Liter E10 war da zu lesen. Zahlen, die den Autofahrer heute nur noch müde lächeln lassen. Seitdem der Krieg gegen die Ukraine tobt, sind die ohnehin schon teuren Spritpreise durch die Decke gegangen. Jetzt steigen sie, trotz des Tankrabatts der Regierung, schon wieder auf zwei Euro und mehr an. Trotzdem gibt es immer noch große Preisunterschiede zwischen den Tankstellen. Wo kann man in Schorndorf am günstigsten tanken?

RAN und Tankpoint fallen positiv auf

Spritpreise variieren nicht nur zwischen den Tankstellen, sondern auch an jedem einzelnen Standort den Tag über stark. Mit Hilfe von Apps oder Webseiten lassen sich die Preise einfach vergleichen. So zum Beispiel auf dem Portal ich-tanke.de. Dort erkennt man sofort: Wer am Freitag zur richtigen Zeit die richtige Tankstelle angefahren hat, konnte bis zu acht Cent pro Liter Superbenzin sparen. Bei einer Tankfüllung von 40 Litern macht das immerhin 3,20 Euro aus. Beim Diesel konnten Autofahrer immerhin bis zu sechs Cent pro Liter sparen.

Welche Tankstelle in Schorndorf am günstigsten ist, lässt sich aufgrund der starken Preisschwankungen nicht zu hundert Prozent sagen. Allerdings fällt auf: Die RAN-Tankstelle sowie Tankpoint, beide in der Gmünder Straße, liegen sowohl am Donnerstag, als auch am Freitag ganz oben im Ranking. Richtig teuer hingegen scheinen die Shell- und Aral-Tankstelle in der Wieslaufstraße unweit der B 29 zu sein.

Am günstigsten sind die Preise zwischen 19 und 21 Uhr

Entscheidend ist aber nicht nur, welche Tankstelle man ansteuert. Auch die Uhrzeit spielt eine Rolle. Mindestens sieben Cent sparen Fahrer von Benzinern laut dem ADAC dadurch. „Für Dieselfahrer gelten die gleichen Tageszeiten, hier sind die Preisspitzen morgens und abends etwas schwächer ausgeprägt als bei Benzin. Die Ersparnis beträgt dadurch „nur“ rund 6,5 Cent je Liter“, heißt es auf der Webseite des ADAC weiter. Laut einer Grafik von ich-tanke.de sind die aktuell besten Zeiten im Schorndorfer Durchschnitt zwischen 19 und 21 Uhr. Auch um Punkt 9 Uhr morgens liegen die Preise meist unter 2 Euro für den Liter Super. Am höchsten sind die Preise im morgendlichen Berufsverkehr und nach der Mittagszeit zwischen 13 und 16 Uhr.

Doch Moment mal: Hätten die Spritpreise aufgrund des kürzlich eingeführten Tankrabatts nicht deutlich sinken sollen? Laut dem Bundeskartellamt sind die Benzinpreise seit der Einführung des umstrittenen Rabatts zwar zunächst gefallen, dann aber wieder schnell gestiegen. Nun hat sich auch der Tankstellen-Interessenverband (TIV) zu Wort gemeldet und kritisiert den Tankrabatt scharf. Ein Sprecher des TIV sagte den Stuttgarter Nachrichten: „Die Mineralölgesellschaften machen Kasse angesichts eines Klimas im Markt, das einen relativ hohen Benzinpreis ermöglicht.“

Spritsparendes Fahren kann wenigstens ein bisschen helfen

Den meisten Autofahrern bringen diese Diskussionen aktuell aber gar nichts. Fakt ist, dass der Sprit immer noch zu teuer ist. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als weniger oder immerhin spritsparender zu fahren.

Der ADAC hat dafür einige Tipps auf Lager: Rechtzeitiges Hochschalten und Fahren mit niedriger Drehzahl helfen dabei, etwas weniger Benzin zu verbrauchen. Ebenso wie vorausschauendes Fahren: „Bremsen vergeudet Energie. Nutzen Sie daher so lange wie möglich die Motorbremswirkung.“ Wer also an eine rote Ampel heranfährt, solle auf keinen Fall in den Leerlauf schalten. Kurze Strecken sollten auch möglichst nicht mit dem Auto zurückgelegt werden. Denn wenn der Motor kalt ist, verbraucht ein Auto am meisten Sprit. Der ADAC rät deshalb, mehrere kurze Fahrten zu einer langen zu kombinieren. Elektrische Geräte im Auto, wie etwa die Klimaanlage, können laut ADAC auf 100 Kilometern zu einem Mehrverbrauch von bis zu 1,5 Litern führen. „Damit die Spritrechnung nicht zu hoch wird, sollten Sie die Einschaltzeiträume (...) auf das notwendige Maß begrenzen.“

Was viele Autofahrer ebenfalls unterschätzen, ist der optimale Reifendruck. „Schon ein um 0,3 bar verminderter Luftdruck steigert den Rollwiderstand und sorgt somit für unnötigen Mehrverbrauch“, berichtet der ADAC.