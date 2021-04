Während andere sie mit spitzen Stacheln und Netzen abwehren, hat Aura Leonhardt Tauben längst in ihr Herz gelassen: Als Kind schon hat sie eine große Liebe zu den Tauben gespürt. Ist einmal, als sie mit der Großmutter im Park war, beim Anblick einer sterbenden Taube so in Tränen ausgebrochen, dass auch alle Umstehenden geweint haben. „Tauben“, sagt Aura Leonhardt, „sind so entwickelte Seelen.“ Für sie sind sie: reinlich, wunderschön, Flugkünstler allererster Güte. „Tauben sind sehr liebevoll