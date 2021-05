Thorsten Englert wird der neue Erste Bürgermeister in Schorndorf. In der Sitzung am Donnerstagabend hat ihn der Gemeinderat mit überwältigender Mehrheit in sein neues Amt gewählt. Auf Englert, den einzigen Bewerber, entfielen 31 von 32 Stimmen. Damit wird Thorsten Englert am 1. August nicht nur der Erste, sondern auch der einzige Beigeordnete der Stadt Schorndorf und ständiger Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Die Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers Edgar Hemmerich endet am 31. Juli,