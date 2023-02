Tiere bei Brand in Schorndorf gerettet: Wie Retter Katzen und Hunde versorgen

„Alle Tiere sind wohlauf und es ist laut Zeugenaussagen wohl Anwohnern und Feuerwehr zu verdanken, die die Tiere rechtzeitig rausholen konnten. Auch die Einsatzkräfte haben sehr gute Arbeit geleistet und sich hervorragend um die Tiere gekümmert“, diese lobende Nachricht sendete Sabine Hermann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Schorndorf, nach dem Brand in einem Treppenhaus in der Schlichtener Straße am vergangenen Donnerstagabend, 26. Januar. Denn bei dem Feuer wurden nicht nur zehn Personen verletzt, sondern auch drei Katzen und zwei Hunde.

Erste Hilfe durch DRK Ortsverein Schorndorf

Der Tierschutzverein Schorndorf wurde noch am Donnerstagabend informiert, nachdem die Einsatzkräfte sich um die Tiere bemüht hatten. Die Vierbeiner erlitten Rauchgasvergiftungen. Im Tierheim wurden dann die Hunde und Katzen versorgt. „Wir hatten bisher keinen vergleichbaren Fall, an den ich mich erinnern kann. Wir werden immer wieder gerufen, wenn Tiere in Not sind, aber zu einem Hausbrand wurden wir bisher nicht alarmiert“, so Hermann. Bei den Hunden und Katzen hätte sich herausgestellt, dass sie nicht ernsthaft verletzt waren, ansonsten „wären wir sofort zur Tierklinik gefahren, denn dann braucht es professionelle tiermedizinische Hilfe“.

Doch wie ging diese Rettung vonstatten? Wie werden die Tiere mit Sauerstoff versorgt, wenn sie Luft benötigen? Erste Hilfe hat am Donnerstag die Einsatzgruppe Akut des DRK-Ortsvereins Schorndorf geleistet. Jens Herbert, stellvertretender Bereitschaftsleiter, erzählt: „Uns wurde etwa zehn Minuten nach Eintreffen am Einsatzort eine Katze in einem Transportkäfig übergeben. Dieser Katze ging es so weit gut, sie saß ruhig in ihrem Käfig. Ein bisschen später wurde uns eine weitere Katze in einer Plastikbox gebracht, diese sollte von uns Sauerstoff bekommen.“

Erste Hilfe bei Tieren nicht ungewöhnlich

Im Krankentransportwagen (KTW) angekommen, sei die Katze allerdings in die hintere Ecke gehüpft und „zeigte sich wenig davon begeistert, Sauerstoff zu bekommen“. Die Katzen seien im KTW der Einsatzgruppe untergebracht gewesen – „eine im Käfig, die andere außer Rand und Band im ganzen Fahrzeug“, so Jens Herbert und ergänzt: „Manche tierischen Patienten lassen sich eben nicht so leicht davon überzeugen, ruhig auf der Liege zu bleiben.“

Nur eine Katze habe von den Helfern Sauerstoff verabreicht bekommen. Die zwei Hunde, die ebenfalls aus den Flammen gerettet wurden, mussten nicht ärztlich versorgt werden: „Sie wurden aber versorgt. Ihnen ging es so weit ganz gut. Beide waren an einer Leine und schnupperten durch die Gegend“, so Herbert.

Was die Erste Hilfe bei Tieren angeht, sind solche Einsätze nicht ungewöhnlich. „Natürlich hilft unser rettungsdienstliches Personal auch Tieren, wenn während eines Einsatzes notfallmedizinische Ressourcen bestehen. Aber außerhalb unserer Rettungswagen“, ergänzt Christian Siekmann, Pressesprecher vom DRK-Kreisverband Rems-Murr. In vielen Fällen könnte laut Mitarbeiter des Rettungsdienstes über Sauerstoffabgabe und Wärmeerhalt (beispielsweise Decken) viel bewirkt werden, wenn Tiere im Rahmen eines Notfalls verletzt wurden, beispielsweise durch einen Brand.

Siekmann: „Allerdings ist unsere Hilfe immer nur spontan und kurzfristig, bis fachkundiges Personal eintrifft, das bei Bedarf hinzugerufen wird. Dies können Mitarbeiter eines Tierheimes sein, Hundeführer der Polizei oder Tierärzte. Fest steht: Unser Rettungsdienst unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten gerne, damit auch verletzte Tiere versorgt werden können.“

Wie sieht Erste Hilfe bei Tieren aus?

Sabine Hermann fügt an: „ In der Regel sind die Einsatzkräfte von der Feuerwehr ja als Erstes am Einsatzort. Diese sichern dann nach Möglichkeit auch die Tiere, und wir übernehmen diese dann – so wie am Brandabend. Da wir vorher nicht wissen, in welchem Zustand die Tiere sind, informieren wir unseren Tierarzt und bleiben mit ihm in engem Kontakt.“ Die Versorgung müsse immer an das Tier angepasst werden. Man wisse nie, wie „händelbar“ die Tiere seien. Wie die Erste Hilfe am Tier aussieht?

„Sobald die Tiere beispielsweise aus dem brennenden Gebäude gerettet sind, schaut man in erster Linie, ob sie Verbrennungen oder größere Verletzungen davongetragen haben und wie die Atmung ist“, erklärt Hermann. „Ist die Atmung gleichmäßig ruhig? Oder hustet das Tier – dann benötigt es schnellstmöglich Sauerstoff.“ Die Tiere müssten gut gesichert werden, entweder in Boxen, wie bei den geretteten Katzen, oder bei den Hunden mit einer Leine.

„Denn die Tiere könnten Panik bekommen und dann davonlaufen.“ Was nach einem Brand immer wichtig sei: dass man das Fell der Tiere mit feuchten Tüchern abreibt, um die Rußpartikel die sich auf dem Fell abgelagert haben zu entfernen, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Tiere diese giftigen Partikel abschlecken. Erfreulicherweise hätten das aber am Donnerstagabend alle gut über sich ergehen lassen.

Tiere bekommen beispielsweise durch ein Röhrchen Sauerstoff

Dass Tiere durch die Feuerwehr gerettet werden, sei es von einem Baum, aus einem Kanal oder auch von einem Brandort, ist nicht ungewöhnlich. Verletzungen jedoch, die durch ein Feuer entstehen, treten wohl eher selten auf. Tiere mit heftigen Brandverletzungen oder Rauchgasvergiftungen seien ihr noch nicht untergekommen, sagt Tierärztin Dr. Tina Schwabe vom Vets Kleintierzentrum Schorndorf.

„Ich mache den Job jetzt 20 Jahre, aber das hatte ich noch nie“, sagt die Tierärztin. Das hänge aber vermutlich damit zusammen, dass, wenn derartige Verletzungen vorliegen, die Tiere meist sofort in eine Tierklinik gebracht werden. Fakt ist: Hunde und Katzen beispielsweise werden ebenso mit Sauerstoff versorgt wie ein Mensch, nur die Maske ist eine andere. „Die Tiere bekommen beispielsweise über ein Röhrchen Sauerstoff zugeführt.“

Es bestehe auch die Möglichkeit, die Tiere in einen abgeschlossenen Käfig zu geben, um dann dort den Sauerstoff zuzuführen. „Eigentlich ist das so ähnlich, als wenn Tiere eine Narkose bekommen und dann beatmet werden müssen“, ergänzt die Tierärztin. Und Brandverletzungen werden wie Wunden behandelt.

„Aber wie gesagt, das passiert meist in den Tierkliniken, weil die Tiere eventuell noch stationär beobachtet werden müssen und ein paar Tage dort bleiben.“

Neues zum Brand in der Schlichtener Straße in Schorndorf

Neuigkeiten zur Brandursache vom Donnerstagabend gibt es übrigens noch nicht. Am Mittwochmorgen wurde allerdings eine Brandreinigungs-Firma im betroffenen Gebäude in der Schlichtener Straße tätig.