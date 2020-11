Vor sechs Wochen hat sie im Schorndorfer Tierheim neun Babys zur Welt gebracht: Luna, die Katzenmama, die von ihrem Besitzer, bevor er in die USA ausgewandert ist, in Rudersberg ausgesetzt wurde. Seither kümmert sich der Tierschutzverein Schorndorf und Umgebung um die Großfamilie, bezahlt Futter, Tierarztrechnungen und wird zu gegebener Zeit auch die Vermittlung der Tiere übernehmen. Die Katzenmama ist eines von insgesamt 19 Fundtieren, um die sich die Tierschützer in der Auffangstation am