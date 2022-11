Trauer in Schorndorf: "Penny Lane"-Wirt Hans-Peter Mayer ist tot

Viele Jahre lang war der Retro-Club „Penny Lane“ eine Institution in Schorndorf. Fragte man aber die Stammgäste, wohin sie gehen, erwähnten sie den Namen der Kneipe oft gar nicht. Vielmehr ging man „zum Hans“. Am vergangenen Donnerstag ist dieser allseits beliebte und stadtbekannte Gastronom, Hans-Peter Mayer, im Alter von 77 Jahren plötzlich verstorben. Schorndorf hat mit „Käs-Mayer“ eine schillernde Persönlichkeit verloren.

Hans-Peter Mayer war schon in den 1970er Jahren Inhaber des legendären „Penny Lane“ im Löwenkeller, einer der ersten Diskotheken im Schorndorfer Umland. Dort begrüßte er regelmäßig Gäste aus dem Stuttgarter oder Göppinger Raum, darunter auch in Süddeutschland stationierte amerikanische Soldaten.

Sogar der ein oder andere Promi dieser Zeit kam zum Tanzen in die Schorndorfer Disco, wie seine ehemaligen Angestellten und Freunde berichten. „Der Hans war ein Disco-Vorreiter. Alle, die in den 1970er Jahren in ihrer Jugend waren, saßen da an seiner Theke“, erinnert sich sein ehemaliger Angestellter und guter Freund Jürgen Dobler.

Wirt vieler Kneipen und Gaststätten in Schorndorf

Der „Vollblut-Wirt“, wie ihn Jürgen Dobler nennt, führte in den 1980er Jahren noch weitere Gastro-Betriebe in Schorndorf. Die „HD-Bar“ im Keller des heutigen Restaurants „Nostos“ in der Gottlieb-Daimler-Straße betrieb er als Nachtbar, die immer von 21 bis fünf Uhr morgens geöffnet hatte. Parallel dazu führte er die Pils-Stube in der Rosenstraße. Im selben Jahrzehnt war er Inhaber der Ratsstube am Marktplatz (heute Pho Bui) und führte die Schornbacher Dorfdiskothek „Black Jack“.

Dass „Käs-Mayer“, wie ihn viele Freunde nannten, in Schorndorf eine Institution war, weiß auch der Friseur Friedrich Koch. „Wenn man den Hans als Freund gehabt hat, war das weltklasse. Er war einer der besten Wirte überhaupt“, sagt der Freund des Verstorbenen.

Als Hans-Peter Mayer die vielen Betriebe einen nach dem anderen aufgegeben hatte, übernahm er für mehrere Jahre gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Margit das Gasthaus Sonne in der Nordstadt. In den 1990er Jahren bewirtete das Ehepaar auf der SchoWo außerdem viele Jahre lang den Spitalkeller.

Im November 2003 hatte er dann die Idee für seinen Retro-Club „Penny Lane“ im Rössle in der Vorstadtstraße. Das war vor allem ein Treffpunkt für viele ehemalige Gäste, die als Jugendliche im Penny Lane unterwegs waren.

„Das Penny Lane war so dermaßen auf ihn zugeschnitten, dass die Leute „zum Hans“ gegangen sind“, erinnert sich Jürgen Dobler. „Das war für viele ein Erinnerungsclub. DJs haben dort viele Oldies aus den Siebziger- und Achtzigerjahren aufgelegt.“

Seit dem Jahr 2000 war Hans-Peter Mayer auch im Organisationsgremium der SchoWo aktiv. Gemeinsam mit Fritz Bäuerle betreute er lange den Infostand am Oberen Marktplatz direkt vor den Schorndorfer Nachrichten und schenkte Getränke aus. Außerdem war die zweite Auflage des „Penny Lane“ für die Aftershow-Parties nach der SchoWo bekannt, die bis in die frühen Morgenstunden anhielten.

Wie bekannt Hans-Peter Mayer in Schorndorf war, zeigt sich auch in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Schorndorf bist, wenn...“ . Dort haben schon mehr als 80 Schorndorferinnen und Schorndorfer Kondolenzbotschaften gepostet. Eine Nutzerin fasst es treffend zusammen: „Unser Hans wird uns fehlen.“