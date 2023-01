Traumpalast-Chef übernimmt Metropol-Kino Stuttgart: Vertrag ist unterschrieben

Im November hatten wir zuletzt berichtet: Der Vertrag für das Metropol-Kino an der Bolzstraße in Stuttgart war da laut Traumpalast-Chef Heinz Lochmann zwar noch nicht unterschrieben, aber die Verhandlungen mit der Union Investment als Vermieterin hatten sich in der Endphase befunden.

Verhandlungen hatten sich hingezogen

Nun hat das Unternehmen bekanntgegeben: „Union Investment hat einen Mietvertrag mit den Lochmann-Filmtheaterbetrieben über die Fläche des ehemaligen Metropol-Kinos im denkmalgeschützten Büro- und Geschäftshaus Century in Stuttgart unterzeichnet.“ Endlich! – möchte man hinausrufen, denn die Verhandlungen hatten sich wegen unterschiedlicher Auffassungen, wie es Lochmann beschrieb, über die vergangenen Monate hingezogen.

Der Kino-Mogul aus Rudersberg, dem unter anderem die Traumpalast-Kinos in Schorndorf, Waiblingen, Esslingen, Biberach, Nürtingen, Backnang, Leonberg, Schwäbisch Gmünd, das Passage-Kino in Hamburg sowie das Imax-Kino in Leonberg mit der größten Leinwand der Welt gehören, hatte abgewartet, bis die Union Investment bereit war, die Verhandlungen abzuschließen. Der Mietvertrag läuft nun über 15 Jahre und beginnt Mitte Februar. Das Geschäftshaus Century gehört bereits seit dem Jahr 2014 zum Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo Deutschland.

Lochmann plant aufwendigen Innenausbau

Die Vormieterin, die EM-Filmtheater-Betriebe Mertz GmbH & Co. KG, hatte das renommierte Metropol-Kino seit dem Jahr 2000 betrieben. Der ursprünglich bis Ende 2022 laufende Mietvertrag wurde auf Wunsch der Vormieterin Ende 2020 vorzeitig aufgelöst. Vor dem Hintergrund der bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie kontinuierlich sinkenden Umsätze hielt die Mieterin die Weiterführung des Kinos für wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Daran konnte auch das Angebot einer Mietreduzierung mit mietfreier Zeit und Vertragsverlängerung seitens Union Investment nichts ändern.

Im Dezember 2020 unterzeichnete zunächst der Boulderhallen-Betreiber Element Boulders einen Zehn-Jahres-Mietvertrag für die Flächen. Da der Bauantrag, der für die Umbauarbeiten und die Nutzungsänderung des Gebäudes notwendig gewesen wäre, von der Stadt Stuttgart abgewiesen wurde, kam der Vertrag letztlich aber nicht zustande. Der Kino-Betreiber für die 2 550 Quadratmeter große Fläche ist nun also gefunden. Damit ist das insgesamt 7 416 Quadratmeter große Century wieder voll vermietet. Doch es gibt noch einiges zu tun. Die Lochmann Filmtheaterbetriebe planen einen aufwendigen Innenausbau des denkmalgeschützten Gebäudes, der „der erfolgreichen Unternehmensphilosophie, den Kinobesuch als Gemeinschaftserlebnis darzustellen, Rechnung tragen wird“, heißt es in der Mitteilung von Union Investment.

Wiedereröffnung des Metropol-Kinos für 2024 geplant

„Ich kann keinen ganz exakten Termin festlegen, wann das Metropol wieder seinen Betrieb aufnehmen kann“, so Lochmann. Nur: Die Wiedereröffnung des Kinos ist für 2024 vorgesehen. Es hänge noch vieles mehr an der Planung: „Wie sieht es mit den Lieferketten und dem ganzen Material aus? Wann können beispielsweise die Stühle für den Kinosaal da sein? Neue Kabel müssen auch verlegt werden. Und so weiter. Da die Architektur nicht verändert werden dürfe, würde es dort auch künftig drei Kino-Säle geben.

Was Lochmann noch machen möchte? Dass der Kino-Kenner Visionen hat und diese auch, wann immer es machbar ist, umsetzt, ist nicht neu; so will er auch aus dem Metropol mehr als nur eine Filmabspielstätte machen. Er denkt beispielsweise an Kultur in anderer Form. Obendrein soll eine neue Gastronomie entstehen. Das Metropol wird voraussichtlich seinen Namen behalten, zumindest wird es nicht in Traumpalast umgetauft.