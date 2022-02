Schülerrückgänge im vierstelligen Bereich– wie sie die kaufmännischen Schulen in Stuttgart zu beklagen haben – gibt es in der Johann-Philipp-Palm-Schule nicht. Das liegt, sagt Schulleiterin Angelika Herzel, auch daran, dass in der Schorndorfer Berufsschule keine Reiseverkehrs- und Bankkaufleute ausgebildet werden, sondern Einzelhandels-, Büro-, Logistik- und Industriekaufmänner und -frauen. Lehrstellen in Branchen also, die in der Corona-Krise weniger gebeutelt waren als etwa der