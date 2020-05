Schorndorf.

In einer Zeit, in der viele Freizeitaktivitäten nicht mehr oder kaum noch möglich sind, bleibt zumindest eine der Lieblingsbeschäftigungen vieler Menschen: Bücherlesen. Schorndorferinnen und Schorndorfer, die sich mit neuem Lesestoff ausstatten wollen, haben nicht nur die Möglichkeit, Bestellungen im Internet aufzugeben, sondern können auch bei den bekannten Gesichtern in der Stadt ihre Bücher kaufen. Allerdings nicht wie üblich. Es gibt konkrete Vor