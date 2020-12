Eigentlich lief alles nach Plan: Vor zwei Jahren, als Pastor Frank Schünemann das Christliche Zentrum Scala überraschend verließ, begann Christian Rauschning sein Vikariat in der Schorndorfer „Volksmission entschiedener Christen“. Am 3. Oktober, an seinem 40. Geburtstag, wurde er zum Pastor ordiniert. Am 6. Dezember hat die Gemeinde ihn bei der in der Freikirche üblichen Abstimmung mit 98,7 Prozent zum Gemeindeleiter gewählt. Auch den ersten Lockdown im Frühjahr hat die Scala gut überstanden