Trotz Energie-Krise: Darum leuchten die Weihnachtsmarkt-Lichter in Schorndorf

Geht es nach der Deutschen Umwelthilfe, wird das eine dunkle Weihnachtszeit. Angesichts der Energiekrise hat die Umweltorganisation den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Privathaushalten gefordert und in dieser Mission auch die Städte angeschrieben. Oberbürgermeister Bernd Hornikel hält allerdings wenig davon. „Ich will keine Symbolpolitik“, sagt er. Ein Gang über einen düsteren Weihnachtsmarkt ohne Lichter ist für ihn nicht denkbar. Hornikel: „Weihnachten und Lichter gehören zusammen.“

Dass die Städte in der Energiekrise keine Kunsteisbahnen betreiben, findet er verständlich. Weihnachten sei aber auch ein kulturelles Thema: „Für mich ist es wunderschön, über einen beleuchteten Weihnachtsmarkt zu gehen, Leute zu treffen, das Jahr positiv zu beenden und die Krise auch mal zu vergessen.“ Fakt ist für den Schorndorfer Oberbürgermeister deshalb, dass der Weihnachtsmarkt über die Bühne gehen soll und beleuchtet wird. Der Markt, der vom 26. November bis 21. Dezember stattfinden wird, sei an Angebot an alle – auch ohne Geld könne man hier weihnachtliche Stimmung erleben. Noch unklar ist, ob das Rathaus auch seine Weihnachtsmütze bekommen soll. Kosten in Höhe von 10.000 Euro für den Aufbau sprechen dagegen. Andererseits, sagt der OB, sei die Mütze für viele auch ein Zeichen der Weihnachtszeit.

Gegen 22 Uhr wird das Licht ausgeknipst

Energie sparen will auch die Stadt Schorndorf. Auf einen Teil der Beleuchtung soll deshalb verzichtet, die Beleuchtung gegen 22 Uhr ganz ausgeknipst werden. „Wenn keiner mehr durch die Stadt läuft, braucht es auch keine Festbeleuchtung“, sagt Hornikel. Spots und Scheinwerfer, die Gebäude wie das Schloss und die Stadtkirche anstrahlten, wurden bereits abgeschaltet. Lediglich dort, wo die Schaltstelle mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt ist, muss noch nachgebessert werden. Energiesparmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung sollen folgen. In der Novembersitzung des Gemeinderats soll hierzu ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. Vorschlag der Verwaltung ist es, die Straßenbeleuchtung in den Anliegerstraßen von 0 Uhr bis 4 Uhr ganz abzuschalten. Dazu müssen allerdings alle Schaltstellen mit Zeitschaltuhren nachgerüstet werden. Die Kosten dafür liegen bei rund 100.000 Euro.

Im Gebiet der Oberen Straßenäcker und Beunden in Schornbach wurde dies bereits umgesetzt. Seit 6. Oktober wird auch die Beleuchtung in der Karl-Bäder-Straße, im Ellenbergweg, in der Streicher Straße, in der Römerstraße, in der Boßlerstraße, in der Hohenneuffenstraße, Am Fuchseck, in der Beundenstraße und in der Eduard-Hartmann-Straße um Mitternacht abgeschaltet und morgens um vier wieder angestellt.

Dunklere Zeiten auch in Stuttgart

Auch in Stuttgart muss man sich dieses Jahr auf weniger Weihnachtsbeleuchtung einstellen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Immerhin: Anders als es die Deutsche Umwelthilfe fordert, hält die Verwaltung an den drei beleuchteten Weihnachtsbäumen am Schlossplatz, Schillerplatz und dem Marktplatz fest. Die Baumbeleuchtung besteht seit Jahren aus LED-Leuchten, die laut der Stadt deutlich weniger Energie verbrauchen. Die Umweltorganisation hatte gefordert, dass pro Stadt und Gemeinde nur noch ein beleuchteter Christbaum aufgestellt werden soll.