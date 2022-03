Während Putins Bomben immer mehr Städte in der Ukraine verwüsten, Menschen sterben und verzweifelte Frauen und Kinder in Richtung Westen flüchten, ist die Welle der Hilfsbereitschaft ungebrochen. Vergangene Woche hat das Modeunternehmen Riani zwei Lkw-Transporte mit Hilfsgütern auf den Weg nach Polen und in die Ukraine geschickt. Diese sind in der polnischen Stadt Zamosc, das 110 Kilometer nordwestlich vom ukrainischen Lemberg liegt, und in der Stadt Mukachevo in der westlichen Ukraine gut