Eine tiefe Vertrauenkrise, die bis in die Spitze der Stadtverwaltung ausschlägt, sieht der CDU-Stadtverband in den Berichten über die unruhigen Entwicklungen und die Kündigungswelle bei den Stadtwerken. „Diese Vertrauenskrise“, so der Wortlaut einer Stellungnahme des Stadtverbands, „konnte allein mit der Trennung vom ehemaligen Geschäftsführer Andreas Seufer nicht gelöst werden, die Verunsicherung insbesondere bei Führungskräften und langjährigen Mitarbeitern scheint nach wie vor erheblich