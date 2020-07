Beim Thema Urlaubsplanung beziehungsweise Urlaubsneuplanung scheiden sich bei vielen Paaren und in vielen Familien noch die Geister. Wohin in diesen unsicheren Zeiten – und mit welchem Fortbewegungsmittel? Und lieber dahin, wo’s etwas ruhiger zugeht, oder doch an einen Ort, an den es viele andere auch zieht? Für alle diejenigen, die sich einen Wanderurlaub in den Bergen vorstellen können, hätte die Sektion Schorndorf des Deutschen Alpenvereins, zu der auch die Bezirksgruppe Backnang gehört,