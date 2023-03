Urteil in Kinderpornografie-Prozess in Schorndorf: "Opfer leiden ihr Leben lang"

Er besaß Dateien mit kinderpornografischem Inhalt mit einem Umfang von rund 53 Stunden – doch pädophile Neigungen bestritt der Mann vor dem Amtsgericht Schorndorf trotz der Riesenmenge und trotz des schlimmen Missbrauchs, der auf den Dateien zu sehen war, vehement. Er sei ganz harmlos gestartet, so berichtete jedenfalls die Anwältin von Max M. Auf der Suche nach „normalen Pornos“ sei er zufällig auf das erste Video mit kinderpornografischem Inhalt gestoßen. „Mein Mandant räumt das Unrecht ein“, so die Anwältin gleich zu Anfang der Verhandlung. Seit der Durchsuchung seiner Wohnung vergehe kein Tag, an dem er nicht an die Taten und das Unrecht denke. Der Staatsanwalt und das Schöffengericht zweifelten allerdings am Schuldbewusstsein des Angeklagten.

Der Angeklagte arbeitet im sozialen Bereich

„Er distanziert sich von Gewalt an Kindern und würde das einem Kind niemals zufügen“, erklärte die Anwältin weiter. Max M. habe damals in einer festen Beziehung gelebt, er habe kein Interesse an sexuellen Kontakten zu Kindern und sich nur aus Neugier hinreißen lassen. „Er arbeitet im sozialen Bereich mit behinderten Menschen. Das Ganze tut ihm aufrichtig leid.“

„Neugier und Reiz des Verbotenen“

Was war es dann aber, was den 43-Jährigen zu diesem Verbrechen motivierte? Warum konsumierte er furchtbare Bilder und Videos kleiner Mädchen bei sexuellen Handlungen – Mädchen, von denen das Jüngste gerade mal drei Jahre alt war? Dass er damit ein Verbrechen beging, hatte Max M. offensichtlich gewusst, denn über das drohende Strafmaß hatte er selbst recherchiert. „Es war Neugier und der Reiz des Verbotenen“, erklärte M. auf die Frage von Richterin Doris Greiner. Er habe aber keine pädophilen Neigungen.

Aus Scham spricht er mit niemandem darüber

Nachdem die Polizei die Daten sichergestellt hatte, zerbrach die Beziehung. Max M. zog aus der gemeinsamen Wohnung aus in ein kleines Apartment. Die Hilfe eines Therapeuten suchte er aber nicht, und auch sonst habe er sich niemandem anvertraut. Aus Scham habe er mit niemandem darüber gesprochen, sagte er auf die Frage des Staatsanwalts. Angesichts dieser Zurückhaltung blieb für den Staatsanwalt allerdings offen, wie Max M. in Zukunft mit dem Thema umgehen will. „Sie wussten, dass Sie das nicht dürfen, und haben sich nicht daran gehalten. Wie wollen Sie das in Zukunft machen?“ Er habe sich vierzehn Monate damit beschäftigt, was er getan habe, antwortete der Angeklagte. „Das prägt mich. Es ist so eindrücklich, hier zu sitzen.“ Ob er sich auch mal überlegt habe, dass die Dateien ein reales Geschehen wiedergaben, fragte Richterin Greiner. „Ja“, sagte der Angeklagte: „Wenn ich daran denke, was denen widerfahren ist ... Was ich hier erlebe, ist bei weitem nicht so schlimm wie das, was die erlebt haben.“

Staatsanwalt: „Ihre pädophilen Neigungen liegen auf der Hand“

Auch wenn Max M. einen festen Job hat und eigenen Angaben zufolge Freunde und Familie: Am Ende war es für den Staatsanwalt und das Gericht nicht ganz leicht, eine positive Prognose zu erkennen. „Sie haben verharmlost, wie es zustande kam“, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Eine erkennbare Auseinandersetzung mit der Tat habe nicht stattgefunden. Nur aus eigennützigen Gründen, nämlich der Angst vor den Konsequenzen, wolle er sich davon künftig fernhalten. Was hinter den furchtbaren Inhalten steht, habe man ihm aus der Nase ziehen müssen. „53 Stunden!“, betonte der Staatsanwalt. Dazu noch die Recherche über die strafrechtlichen Auswirkungen. Für den Staatsanwalt war klar: „Ihre pädophilen Neigungen liegen auf der Hand.“

Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung

Zugunsten des Angeklagten sprach für den Staatsanwalt dagegen das Geständnis des Angeklagten, seine Berufstätigkeit und sein soziales Netz. Am Ende plädierte er für eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung, verbunden mit Gesprächen bei einem Bewährungshelfer und einem Therapeuten sowie einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro.

Dem schloss sich das Schöffengericht an. Max M. sei im Besitz von 89 Dateien gewesen. Mit der Tat habe er sich zwar auseinandergesetzt, sagte die Richterin. Fraglich sei aber, ob mit den Folgen für die Opfer oder eher den strafrechtlichen Folgen für sich selbst. Strafmildernd sei das Geständnis des Angeklagten, wobei aber auch schon die Beweise erdrückend seien. „Die Hauptfrage war: Bewährung oder nicht“, betonte Doris Greiner. Angesichts dessen, dass Max M. ein Ersttäter sei, beantworte sich die Frage auf den ersten Blick von selbst. „Aber es hat sich manifestiert, dass er sich mit dem Unrecht der Tat nicht auseinandergesetzt hat.“

Opfer leiden ihr Leben lang

„Es reicht nicht, sich zu schämen und Angst vor den strafrechtlichen Konsequenzen zu haben“, sagte die Richterin in ihrer Begründung. In der verlängerten Bewährungszeit von drei Jahren müsse die Tat restlos aufgearbeitet werden. Zudem muss Max M., der 1700 Euro netto verdient, 3600 Euro zahlen. Die Geldauflage entspreche der Schwere der Tat: „Das muss drei Jahre lang spürbar sein. Die Opfer leiden ihr Leben lang.“