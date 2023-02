Urteil nach Brand in Flüchtlingsheim in Schorndorf: Täter bleibt in Psychiatrie

Ein Freispruch wegen Schuldunfähigkeit erfolgte zwangsläufig im Falle des Gambiers, der in der Nacht vom 10. auf den 11. August 2022 die Schorndorfer Asylbewerberunterkunft in der Unteren Uferstraße in Brand gesetzt hat. Verbunden damit hielt das Stuttgarter Landgericht die bereits erfolgte Einweisung in die Psychiatrie für Straftäter (Maßregelvollzug) aufrecht.

Technische Defekte ausgeschlossen

Dass der 31-jährige ehemalige Bewohner der Unterkunft tatsächlich der Brandstifter war, stand bei der Urteilsfindung außer Zweifel. Andere Ursachen für das Feuer konnte der Sachverständige Dennis Kuchenbecker vom Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung ausschließen. Das gelte auch für technische Defekte wie zum Beispiel durch den Kühlschrank, der im Zimmer des Gambiers stand. 219.520 Euro Schaden hat die Stadtbau Schorndorf nach Informationen des Vorsitzenden Richters der siebten Strafkammer, Rainer Skujat, beim Landgericht angegeben. Gegenüber der Württembergischen Gemeinde-Versicherung bestünde ein Anspruch auf 73.788 Euro, sofern das Gebäude, ursprünglich ein Zweifamilienhaus, innerhalb von drei Jahren in gleicher Art und Zweckbestimmung wiederhergestellt würde.

Isoliert und zurückgezogen gelebt

In Sachen strafrechtliche Verantwortlichkeit des bereits bei der Polizei geständigen Brandstifters stützte sich die Kammer auf das forensisch-psychiatrische Gutachten von Professor Dr. Hermann Ebel. Ihm hatte der 31-Jährige von einer Bauchoperation und sturzbedingten Schädelverletzungen als Kind berichtet. In Deutschland, so Ebel, habe der Mann mit nur wenigen Jahren Schulbildung und ohne Sprachkurs sehr isoliert und zurückgezogen gelebt. Dessen schizophrene Psychose, in der Brandnacht das Hören des Selbstmordbefehls seines „Marabu-Mannes“, wie der Gambier den spirituellen Heiler nennt, interpretiere er eindeutig als halluzinatorisch.

Dass der Suizidgefährdete aus Angst vor dem Feuer plötzlich aus seinem Zimmer rannte und seine Mitbewohner aus dem brennenden Haus scheuchte, reichte dem Psychiater nicht, um zu sagen, der Brandstifter sei zu diesem Zeitpunkt wieder normal gewesen. Denn kurz darauf forderte der Gambier einen Polizeibeamten auf, ihn zu erschießen. Richter Skujat machte bei der Urteilsbegründung deutlich, dass der Kranke nicht nur eine Gefahr für sich selbst bedeutet, sondern auch für andere Menschen: „Diese Sache hätte auch in einer Katastrophe enden können, nämlich dass vier Personen brennen, bevor die Feuerwehr kam.“

Deutliche Hinweise auf die Zuspitzung der Situation in dieser Flüchtlingsunterkunft habe es bereits im Juni gegeben, bezog sich Rainer Skujat auf entsprechende Schorndorfer Akteneinträge. Andererseits habe sich der Sozialdienst Mühe gegeben, herauszufinden, warum es in diesem Haus Ärger gab. „Das Beste wäre gewesen, ihn aus dem Haus herauszunehmen“, sagte der Richter mit Blick auf einen Vorfall in der Landesaufnahmestelle Sigmaringen, wo sich der Gambier mit Sicherheitskräften angelegt und den in Schorndorf, wo er einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht hatte.

Eine Therapie ist eine Chance für ihn

Die Schizophrenie in Verbindung mit Alkohol und Cannabis habe den Kranken am Ende zur Brandlegung getrieben. „Die Maßregel der Besserung und Sicherung dient auch Ihrem eigenen Schutz“, erklärte der Vorsitzende Richter dem Brandstifter das Urteil und eröffnete diesem die Chance, dass er mit einer entsprechenden Therapie und den richtigen Medikamenten eventuell nach zwei Jahren in ein betreutes Wohnen kommen könnte.