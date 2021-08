Der Platz liegt mitten in der historischen Altstadt, und nicht nur die Schorndorfer, sondern auch viele Auswärtige kennen ihn. Denn Leute auf der Suche nach einem Parkplatz werden vom Parkleitsystem fast unweigerlich auf den „Spitalhof“ gelotst. Dort landen sie zielsicher – auf dem „Archivplatz“. So nennen jedenfalls die Schorndorfer den Platz vor der Schlosswallschule, und so heißt das Areal auch für die Stadtverwaltung, die derzeit offiziell mit dem Umbau des „Archivplatzes“ befasst ist.