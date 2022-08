Vier Tipps für das perfekte Grillen von Schorndorfer Grill-Profi Lea Christ

Im Sommer wird gegrillt, egal ob auf einem kleinen Holzkohlegrill oder in der luxuriösen Outdoorküche. Die allermeisten Menschen greifen dabei auf die Klassiker aus der Fleischtheke zurück. Doch Grillen kann viel mehr sein, als nur Rote Wurst und Schweinesteak. Das weiß kaum jemand so gut wie Lea Christ. Die Vizepräsidentin der Deutschen Grillmeisterschaft und Gesellschafterin des Fachgeschäfts „Grillworld“ in der Gottlob-Bauknecht-Straße 4 gibt praktische Tipps, wie jeder sein persönliches Grill-Erlebnis verbessern kann.

Tipp 1: Nicht nur Fleisch auf den Rost legen, sondern kreativ grillen

„Alles, was man essen kann, kann man auch grillen“, sagt Lea Christ. Damit meint sie vor allem: Es geht beim Grillen längst nicht mehr nur ums Fleisch, sondern auch um Gemüse, Käse, verschiedene Beilagen und sogar Desserts. Durchforstet man das Internet, stößt man zum Beispiel schnell auf Antipasti aus der gusseisernen Grillpfanne. Man muss eben kreativer werden, sagt Lea Christ. Inspirationsquellen gebe es unzählige.

Unter anderem gibt es zahlreiche Ratgeberbücher, Online-Tipps und natürlich die Angebote der Grillschule in der Grillworld. Dort werden unter anderem Kurse zum Grillen mit Fisch, mediterranem BBQ oder Raucharomen angeboten. Vom Profi zu lernen, empfiehlt Lea Christ vor allem deshalb, weil ein Amateur zunächst neue Grill-Methoden wie Braten, Backen oder Garen lernen muss. Die Grillmeisterin erklärt: „Wenn man beispielsweise etwas mit Käse im Grill überbacken will, muss man die Temperatur regeln und halten können. Oft wird viel zu heiß gegrillt.“

2. Tipp: Gute Fleischqualität ist besonders wichtig - und kann selbst geprüft werden

Wer es trotzdem gerne klassisch angeht und ein saftiges Steak auf den Grillrost legen will, sollte laut Lea Christ stets auf eine gute Fleischqualität achten. Besonders dann, wenn man nicht viel Erfahrung hat. Sie empfiehlt das Fleisch stets beim Metzger zu kaufen, auch wenn Discounter hin und wieder auch hochwertiges Fleisch anbieten. „Mit ist bewusster Fleischkonsum wichtig“, sagt Lea Christ. Es spiele eine wichtige Rolle, wo das Fleisch herkommt. „Wenn man den Metzger seines Vertrauens gut kennt, wird man auch besser beraten.“

Jeder kann gute Fleischqualität aber auch anhand von äußerlichen Kriterien relativ einfach erkennen. Jede Fleischsorte besitzt eine optimale Farbe. Sollte diese von der Norm abweichen, spricht das für eine geringe Qualität. Laut dem Portal „fleischgenießer.de“ ist frisches Schweinefleisch hellrosa und glänzt leicht. Rindfleisch ist typischerweise dunkelrot, während Wildfleisch einen „tiefdunklen roten Farbton“ hat. Geflügel sollte immer hell sein und Lammfleisch nur dann gekauft werden, wenn es hellrot ist. Außerdem gilt: „Je älter das Tier, desto dunkler ist auch die Fleischfarbe.“

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Fleischstruktur. Es sollte stets feinfaserig sein. Die Konsistenz darf laut „fleischgenießer.de“ dabei keinesfalls zu weich sein. Dies lasse sich mit einem Fingerdrucktest feststellen: „Gibt das Stück Fleisch zu sehr nach und fühlt sich schwammig an, ist die Struktur eher minderwertig.“ Auch wenn Fleisch wässerig aussieht, solle man eher die Finger davonlassen. Dies weist nämlich auf eine viel zu kurze Mastzeit hin.

Lea Christ hat beim Fleisch noch einen praktischen Tipp parat. Wer lieber die Zeit mit seinen Gästen, als vor dem Grill verbringen will, der sollte „immer am Stück grillen“. Wer nicht viele kleine Steaks, sondern zum Beispiel einen ganzen Schweinhals am Stück auf den Rost legt, kann etwas entspannter sein. „Das dauert zwar länger“, gibt die Expertin zu, „doch man hat mehr Zeit für seine Gäste.“

3. Tipp: Gas oder Holzkohle: Den richtigen Grill für die eigenen Wünsche haben

„Es gibt Tausende Anforderungen an einen Grill“, berichtet Lea Christ. „Je nachdem, was man darauf machen will.“ Und genau da sieht sie ihre Aufgabe als Fachhändlerin: den optimalen Grill für die individuellen Bedürfnisse des Kunden zu finden. Immerhin reichen die Preise von Grills von knapp 20 Euro bis weit über 1500 Euro.

Der ewige Streitpunkt, ob mit Holzkohle oder Gas aufgeheizt werden soll, hängt laut Lea Christ davon ab, wie sehr man das Grillen an sich ritualisieren möchte. „Oder wenn man gerne mit Feuer spielt“, sagt sie und lacht. Es gebe eben den „Schnell nach Feierabend"-Griller und die „Wochenend-Zelebrierer“. Es sei alles eine Frage der Zeit und der Einstellung.

Wer einen guten Kompromiss sucht, kann auch auf ein Gerät zurückgreifen, das mehrere Ansprüche miteinander vereint. Zum Beispiel ein Pellet-Smoker, der Elemente eines Gasgrills, eines Holzkohle-Smokers und eines Küchenofens kombiniert. „Es gibt aber kein Gerät, das alles vereint“, erklärt Lea Christ.

4. Tipp: Den Grillrost richtig reinigen und starker Verschmutzung vorbeugen

Ebenfalls gut sei es, zwei Grills miteinander zu kombinieren. Sofern es einem wert ist, zwei Geräte zu kaufen. Zum Beispiel einen Smoker mit einer spanischen Plancha. Letztere seien zurzeit ohnehin voll im Trend. Dabei handelt es sich um eine sehr leicht zu bedienende Kochplatte, die sich innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 350 Grad erhitzen lässt. Eine Plancha eignet sich besonders gut für kleinere Speisen wie Gemüse oder Scampis.

Was viele Leute besonders am Grillen nervt, ist das Putzen danach. Denn nicht nur viele Teller, Schüsseln und das Besteck müssen gespült werden. Am dreckigen, klebrigen Grillrost hat sich schon so manch einer die Zähne ausgebissen.

Damit Fleischreste gar nicht erst stark am Rost kleben bleiben, empfiehlt Lea Christ marinierte Steaks immer vorher abzutupfen. „Der Geschmack ist ja trotzdem im Fleisch“, sagt sie. Denn der Grund, warum mariniertes Fleisch am Grillrost klebt, sind die enthaltenen Eiweiße und der karamellisierende Zucker. Diese treten aus, verkleben aufgrund der hohen Hitze und sorgen für eine unerwünschte Haftung am Rost. Außerdem empfiehlt sie, je nach Grill, eine Tropfschale zu verwenden. Diese fängt tropfendes Fett auf und erleichtert zusätzlich die Entsorgung.

Ein weiterer Trick beim Verwenden eines Gasgrills ist die Pyrolyse, also das Zersetzen der Speisereste auf dem Rost durch enorme Hitze. Dazu muss man den Gasgrill nur auf die höchste Stufe drehen. Viele Leute wissen zwar, dass kräftiges Hochheizen etwas bringt, jedoch machen dies laut Lea Christ viele falsch. „Man muss das direkt nach dem Grillen machen. Außerdem muss es lang genug sein.“

Je nach Verschmutzungsgrad kann eine ordentliche Pyrolyse bis zu einer Stunde dauern. „Wenn man den Rost mit einer Bürste reinigt, darf da gar nichts mehr kleben. Wenn doch, ist er noch nicht komplett fettfrei“, erklärt Lea Christ.