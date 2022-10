Vierte Covid-Impfung: Wer sich in Schorndorfer Hausarztpraxis jetzt piksen lässt

Vor einem Jahr war der Run auf Corona-Impfungen gigantisch, und auch die Grippeschutzimpfungen waren angesagter denn je. Und in diesem Jahr? Zwar gibt es einen neuen Impfstoff, der an die neuen Virus-Varianten angepasst ist, und auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die vierte Covid-Impfung Menschen über 60 und alle Personen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben, weil sie zum Beispiel an Asthma, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten leiden. Auch in der Hausarzt-Praxis von Michael Hagen, Dr. Frieder Schmidt und Dr. Annette Bader in Weiler wird gegen Covid geimpft. Wie viele Menschen lassen sich bei ihnen aktuell impfen? Gibt es genügend angepassten Impfstoff? Und wem empfiehlt der Hausarzt Michael Hagen die Booster-Impfung?

Ende Oktober kommt wieder ein neuer Impfstoff

Noch ist in Weiler die Zurückhaltung der Patienten deutlich. „Das Impfen ist noch nicht richtig losgegangen“, sagt Michael Hagen. Viele Patienten lassen seinen Angaben zufolge erst ihre Antikörper bestimmen, bevor sie sich für die Booster-Impfungen entscheiden. Ist der Antikörper-Wert hoch, wird nicht geimpft. Für Menschen, die sich erst jetzt ihre erste oder zweite Impfung abholen – und auch die gibt es in der Hausarztpraxis – werde das alte Vakzin benutzt, um die Grundimmunisierung zu erreichen. Wer sich für die Auffrischungsimpfung entscheidet, bekommt den neuen Impfstoff, der an die Omikron-Variante angepasst wurde. Ende Oktober soll wieder ein neues Vakzin auf den Markt kommen.

Zwölf Patienten haben sich diese Woche in der Praxis in Weiler für die Impfung entschieden. Die Impftermine wurden zusammengelegt, um keinen Impfstoff verderben zu lassen. „Anfangs wollte man gar nichts wegwerfen“, erinnert sich der Arzt. Nur jeweils bei sechs Leuten, die sich den Piks abholen wollten, wurde ein Fläschchen geöffnet. Ganz so streng wird das heute nicht mehr gehandhabt: Neulich sei bei einer einzigen Erstimpfung ein ganzes Fläschchen verbraucht worden.

Gerüchte zum Thema Impfen

Noch ist der Run auf die vierte Impfung gering. „Viele haben Angst davor, weil sie vieles gehört haben“, weiß Michael Hagen. Von Kreislaufproblemen als Folge der Impfung hätten manche gehört, von Schwindel, Kopfweh und Infektanfälligkeit – selbst hätten sie solche Beschwerden aber nicht erlebt. Michael Hagen selbst war anfangs eher kritisch, heute, sagt er, sehe er bei der Covid-Impfung keine Nachteile mehr. Dass die Menschen enttäuscht seien, wenn sie sich trotz Impfung infizierten, kann er verstehen. Doch Ungeimpfte seien meist länger und schwerer krank, der Verlauf für Geboosterte dagegen meist milder. Hagen empfiehlt die Impfung nicht nur über 60-Jährigen und kranken Menschen, sondern „jedem, der meint, dass er keine fünf Stufen hochkommt“ und deshalb eine Chance auf einen schweren Krankheitsverlauf hätte.

Und was ist mit der Grippeschutzimpfung?

Übrigens gilt die Impfmüdigkeit nicht nur bei der Covid-Impfung. Auch gegen Grippe lassen sich Hagen zufolge aktuell nur wenige impfen. „Letztes Jahr wollten alle alles gleichzeitig, dieses Jahr ist die Nachfrage gering“, sagt er. Auch Gesundheitsminister Manfred Lucha hatte die Grippe-Impfung jüngst empfohlen, für die jetzt der richtige Zeitpunkt sei: Zwei Wochen dauere es etwa, um den vollständigen Impfschutz gegen Influenza aufzubauen. Der bleibe dann über die Grippe-Saison bestehen. „In den vergangenen Wintern hatten wir glücklicherweise sehr wenige Grippe-Erkrankungen. Je weniger andere infektionsschützende Maßnahmen in diesem Winter verpflichtend sind, desto wichtiger ist jedoch ein guter Impfschutz“, so der Gesundheitsminister Ende September in Stuttgart. Er selbst wie auch Staatssekretärin Dr. Ute Leidig waren zuvor von der Präsidentin des Landesapothekerverbands Tatjana Zambo gegen Influenza geimpft worden. Die Impfungen gegen Corona und gegen Grippe können laut Michael Hagen übrigens gleichzeitig gespritzt werden. In seiner Praxis wird aber mit zwei Wochen Abstand geimpft: Falls es zu einer Reaktion kommt, sei dann klar, welche Impfung die Ursache ist.