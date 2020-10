Wer heute auf die Künkelinhalle blickt, an tolle Konzerte, bewegende Schulaufführungen, an Abibälle, Theaterabende, Messen, Ausstellungen, Vorträge und proppenvolle Neujahrsempfänge – natürlich in unbeschwerten Vor-Corona-Zeiten – denkt, mag kaum glauben, dass vor 20 Jahren ein erbitterter Streit um den Neubau einer Stadthalle die Kommunalpolitik beherrschte. Ein erster Versuch in den 1980er Jahren, die alte Künkelinhalle durch einen Neubau im heutigen Stadtpark zu ersetzen, scheiterte,