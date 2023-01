Vorfälle an Silvester in Berlin: Was Polizei und Feuerwehr Schorndorf dazu sagen

Während es in der Silvesternacht im Rems-Murr-Kreis für Einsatzkräfte vergleichsweise ruhig ablief, rufen die Vorfälle in Berlin jede Menge Schlagzeilen und Diskussionen über ein mögliches Böllerverbot hervor.

In Schorndorf hatten, wie vermeldet, Böller und Feuerwerk für Partyspaß in der Silvesternacht gesorgt. „Mit nur einem einzigen Einsatz liegt hinter der Feuerwehr in Schorndorf glücklicherweise eine ruhige Silvesternacht“, so hatte es der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf, Patrick Bellon, mitgeteilt.

Ereignisse aufarbeiten

Den Blick Richtung Berlin gewandt: In der Silvesternacht waren Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr mit Raketen und Böllern attackiert worden. Bei fast 4000 Einsätzen waren sie gefordert. Die Berliner Feuerwehr dokumentierte nach eigenen Angaben bei mindestens 38 Einsätzen Angriffe. 15 Mitarbeiter seien dabei verletzt worden. Bei der Polizei seien es 18 Verletzte. In einer vorläufigen Bilanz sprach die Feuerwehr zudem von mehr als 20 verletzten Bürgern.

So betroffen auch die Schorndorfer Einsatzbeamten – ob Feuerwehr oder Polizei – die aktuellen Schlagzeilen und Meldungen verfolgen, so zurückhaltend zeigen sie sich auch in ihren Einschätzungen und Reaktionen. „Wir mussten in Schorndorf bisher zum Glück keine tätlichen Angriffe auf unsere Einsatzkräfte verzeichnen – weder an Silvester noch über das Jahr – und hoffen sehr, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird“, nimmt Patrick Bellon Stellung und spricht somit für die Schorndorfer Feuerwehrkräfte. „Es ist unstrittig, dass die Ereignisse in der Silvesternacht in Berlin und anderen Städten auf Landes- und Bundesebene aufgearbeitet werden müssen. Da wir uns jedoch als Feuerwehr nicht zu politischen Themen äußern, sind wir zu diesem speziellen Thema leider der falsche Ansprechpartner“, heißt es weiter.

Unterdessen hat die Diskussion über mögliche Konsequenzen Fahrt aufgenommen. Wäre ein generelles Böllerverbot umzusetzen? Schwer vorstellbar sagen die einen, eine Frage der Sprengstoffgesetzgebung, die anderen. Das Polizeipräsidium Aalen vermeldete am Neujahrsmorgen, dass die Silvesternacht „gar nicht so wild“ abgelaufen sei (wir berichteten). In der Bilanz gab es keinerlei schwere Unfälle, keinerlei Trunkenheitsfahrten mit rekordverdächtigen Promillewerten, keinerlei Schlägereien und andere Gewalttaten.

Das Aus für Knallkörper?

„Vergleichbare Ereignisse, wie es sie jetzt in der Großstadt Berlin gab, können wir hier in den zurückliegenden Jahren nicht verzeichnen“, sagt Polizeipressesprecher Rudolf Biehlmaier. Dass Silvester immer „eine heikle und keine gewöhnliche Nacht“ für Einsatzkräfte sei, wisse man, fügt Biehlmaier an. Deshalb sei man auch jedes Jahr aufs Neue mit einer hohen Einsatzbereitschaft aufgestellt. Aber auch seitens des Pressesprechers heißt es: „Zu politischen Themen wird sich die Polizei nicht äußern.“

Wer sich aber geäußert hat, ist der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer. Er fordert das Aus für Rakete und Knallkörper: „Man kommt an einem Böllerverbot nicht vorbei.“ Er sehe momentan kein besseres Mittel gegen die angespannte Gesamtlage an Silvester. Zentral organisierte Feuerwerksveranstaltungen seien jedoch in Ordnung.

Doch Ausschreitungen auch gegen Feuerwehr und Rettungskräfte gibt es nicht nur an Silvester. Deshalb stellt sich generell die Frage, wie Einsatzkräfte besser geschützt werden können. Während in Berlin mit Körperkameras bei der Feuerwehr experimentiert wird, halten viele solche Schritte nicht für sinnvoll. Eine Kamera könne zwar den Täter im Bild festhalten, aber den Angriff auf den Beamten nicht vermeiden, heißt es.