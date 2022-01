Viele Menschen schmücken ihren Weihnachtsbaum traditionell am 6. Januar ab, andere halten noch etwas länger am liebevoll dekorierten Grün fest. Irgendwann muss sich aber jeder davon verabschieden. Danach stellt sich allerdings die Frage: Wohin mit dem Christbaum? In Schorndorf sowie in den umliegenden Gemeinden ist die Abfallwirtschaft Rems-Murr für die Abholung der Bäume verantwortlich.

In der Schorndorfer Kernstadt und allen Teilorten findet die Christbaumsammlung