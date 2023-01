Warum das Finanzamt Schorndorf nur schlecht zu erreichen ist

Bei jedem Anruf in der Warteschleife oder tagelang läutet’s und läutet’s ins Leere: Das Finanzamt Schorndorf ist schlecht zu erreichen. Seit September 2021 sind Besuche nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Lediglich Steuervordrucke, erläutert Amtsleiterin Angela Saar auf Anfrage, können an Kunden ohne Termin ausgehändigt werden. Die Telefonzentrale (07181/601-0) ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 13 bis 15.30 Uhr besetzt. Außerhalb dieser Zeiten, versichert Angela Saar, ist ein Anrufbeantworter geschaltet.

Kein Besetztzeichen bei Anruf unter der Sammelnummer

Dass im Moment trotzdem – diese Erfahrung hat ein Leser gemacht und sich nach einer Woche vergeblicher Versuche in der Redaktion der Schorndorfer Nachrichten gemeldet – kaum ein Durchkommen ist, kann sich die Amtsleiterin nur damit erklären, dass es wegen der Grundsteuerreform vermehrt telefonische Anfragen gibt. Dazu kommt: Wegen des Versands der Informationsschreiben für land- und forstwirtschaftliches Vermögen (Grundsteuer A) seit Anfang Januar gibt es derzeit im Finanzamt noch mehr telefonische Rückfragen.

Dass es unter der auf der Internetseite des Finanzamts angegebenen Telefonnummer 07181/601-501 der Ansprechperson für die Grundsteuerreform ins Leere klingelt, kann Amtsleiterin Angela Saar nach einigem Nachforschen letztendlich auch erklären: „Es handelt sich hierbei um einen Sammelanschluss. Wird auf dem Anschluss -501 gesprochen, erscheint leider kein Besetztzeichen für den Bürger“.

Doch die Amtsleiterin hat einen Tipp für alle, die das Finanzamt erreichen möchten und dafür nicht ständig am Telefon hängen wollen: Dieses ist auch über das Kontaktformular auf der Internetseite des Schorndorfer Finanzamts (finanzamt-bw.fv-bwl.de/) zu erreichen oder kostenpflichtig unter der staatlich geprüften und verschlüsselten De-Mail-Adresse poststelle-82@finanzamt.bwl.De-Mail.de.

Grundsteuerbescheide verschickt wegen Softwareumstellung

Warum Mitte Januar überhaupt Grundsteuerbescheide an die Bürgerinnen und Bürger verschickt wurden, erklärt die Stadt Schorndorf in einer Pressemitteilung. Denn normalerweise gelten Grundsteuerbescheide so lange weiter, bis sich etwas ändert, sie werden nicht jedes Jahr neu verschickt. Aufgrund einer Softwareumstellung sei es 2023 aber ausnahmsweise erforderlich gewesen, dass alle Grundsteuerbescheide neu gedruckt und zugestellt werden. Deshalb wurden Mitte Januar gut 17.000 Grundsteuerjahresbescheide verschickt.

Der Hebesatz wurde nicht geändert, die Bescheide haben auch nichts mit der Grundsteuerreform ab 2025 zu tun. Die einzige Änderung ist: Die Bescheide haben ein etwas anderes Layout und man erhält jetzt je Grundstück einen eigenen Bescheid, bislang waren alle Objekte auf einem Bescheid zusammengefasst.

Die zuständigen Mitarbeitenden der Stadt Schorndorf bekommen jetzt sehr viele Anrufe, E-Mails und Briefe zum Thema Grundsteuer. „Aufgrund der Menge der Anfragen nimmt die Beantwortung einige Zeit in Anspruch“, heißt es weiter in der Pressemitteilung, in der die häufigsten Fragen und Antworten zusammengefasst sind:

Ich bin doch gar nicht mehr der Eigentümer. Wieso bekomme ich trotzdem noch den Grundsteuerbescheid?

Die Stadt Schorndorf ist an den Grundsteuermessbescheid des Finanzamtes als Grundlagenbescheid für die Grundsteuer gesetzlich gebunden. Ein Eigentumswechsel wird durch eine sogenannte Zurechnungsfortschreibung berücksichtigt, allerdings erst mit Wirkung zum 1. Januar des auf den Eigentumswechsel folgenden Jahres.

Denn: Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer. Das bedeutet: Verkauft man das Grundstück am 15. Februar 2023, so schuldet man trotzdem für das komplette Jahr 2023 weiterhin die Grundsteuer. Der Käufer wird erst ab 1. Januar 2024 Steuerschuldner. Eine im Kaufvertrag hiervon abweichend geregelte Zahlungsverpflichtung ist für die Stadt nicht erheblich, sondern muss privatrechtlich zwischen Käufer und Verkäufer geregelt werden.

Die neuen Eigentümer erhalten vom Finanzamt einen Grundsteuermessbescheid, der diesen steuerlichen Übergang dokumentiert. Die Stadt erhält eine Mehrfertigung des Grundsteuermessbescheides und erhebt ab dem im Grundsteuermessbescheid genannten 1. Januar die Grundsteuer der neuen Eigentümer.

Dies kann auch rückwirkend der Fall sein, wenn zum Beispiel ein Eigentumswechsel im September 2022 erst im April 2023 durch das Finanzamt erfasst wird. Der alte Eigentümer bekommt für 2023 noch einen Grundsteuerbescheid und muss die Steuer vorerst bezahlen. Dieser Bescheid wird dann, sobald der neue Messbescheid bei der Stadt eingeht, mit Wirkung zum 1. Januar 2023 aufgehoben und die gezahlte Steuer zurückerstattet.

Das Finanzamt Schorndorf und die Stadt Schorndorf führen diese Maßnahmen von Amts wegen durch, ohne dass etwas veranlasst werden muss. Zu zeitlichen Verzögerungen kann es aufgrund der aktuellen Fallzahlen dennoch kommen. Auf die Bearbeitungsdauer beim Finanzamt hat die Stadt keinen Einfluss.

Das heißt: Vor einer Umschreibung durch das Finanzamt und dem Erlass neuer Messbescheide, kann die Stadt keine Änderung vornehmen. Fragen zu Einzelfällen können von der Stadt Schorndorf nicht beantwortet werden.

Ich habe eine Frage zur Zahlung, möchte eine Einzugsermächtigung erteilen oder auch widerrufen.

Fragen rund um den Zahlungsverkehr beantwortet die Stadtkasse. Bürgerinnen und Bürger sollten sich also direkt an die zuständige Sachbearbeiterin der Stadtkasse wenden, die oben rechts auf dem Grundsteuerbescheid genannt ist.

Ich habe ein Grundstück geerbt – was muss ich tun, damit das Grundstück umgeschrieben wird?

Wie auch beim Verkauf gilt: Die Stadt Schorndorf ist an den Grundsteuermessbescheid des Finanzamtes als Grundlagenbescheid für die Grundsteuer gesetzlich gebunden. Zuerst muss eine Grundbuchberichtigung beim Grundbuchamt in Waiblingen, 07151/16640, beantragt werden. Danach muss das Finanzamt das Grundstück noch umschreiben und einen neuen Grundsteuermessbescheid erlassen. Sobald dieser der Stadt Schorndorf vorliegt, wird auch ein geänderter Grundsteuerbescheid auf den jeweiligen Namen erlassen.

Schon vorab kann man den Grundsteuerbescheid als Bevollmächtigter erhalten. Dazu benötigt die Stadt einen Erbschein des Verstorbenen, so dass der neue Bevollmächtigte als Empfänger hinterlegt werden kann, bis das Grundstück vom Finanzamt umgeschrieben wird.

Wie wird der Grundstückswert ermittelt? Ich finde den Wert viel zu hoch/viel zu niedrig!

Dafür ist die Stadt Schorndorf nicht zuständig. Die Bewertung der Objekte ist Sache des Finanzamts. Dieses stellt pro Objekt einen Einheitswert fest, der dann als Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer dient. Die Stadt Schorndorf ist an den Grundsteuermessbescheid und den darin festgesetzten Grundsteuermessbetrag des Finanzamtes gesetzlich gebunden und kann nicht davon abweichen. Diese Messbeträge gelten noch bis Ende 2024 – ab 2025 greifen dann neue Werte der Grundsteuerreform.

Fragen zum Einheitswert sollten an das Finanzamt Schorndorf gerichtet werden.

Hat der Grundsteuerbescheid vom 10. Januar 2023 etwas mit der Grundsteuerreform 2025 zu tun?

Nein. Bis Ende 2024 wird die Grundsteuer nach altem Recht veranlagt. Wer außer dem Grundsteuerbescheid der Stadt Schorndorf in den vergangenen Wochen auch einen Messbescheid des Finanzamts für die Zeit ab 2025 erhalten hat, sollte diesen gut prüfen und aufbewahren. Dieser wird ab 2025 zur Grundlage für die Grundsteuerberechnung.

Aktuell werden auch Aufforderungen zur Abgabe von Feststellungserklärungen für die Grundsteuer A (land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) verschickt. Diese kommen ebenfalls vom Finanzamt, die Stadt Schorndorf hat keinen Einfluss darauf und kann keine Fragen hierzu beantworten.

Bei Fragen zur Grundsteuerreform, zur Feststellungserklärung, Elster oder Ähnliches weist die Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger darauf hin, sich an die zentrale Telefonnummer des Finanzamts Schorndorf zu wenden: 07181/601-510.