Umgeben von viel Grün, großen Bäumen, Gebüschen und Hecken, nahe einem Ufer, wenige Meter von einem Wohngebiet in der Johannesstraße in Schorndorf entfernt: „Hier ist ein richtiges Waschbärenparadies: ein reich gedeckter Tisch, der sich hier diesem Tier bietet“ - was sich nach einer Schwärmerei von Schorndorfs Stadtförster Julian Schmitt anhört, soll eher ein lauter, ernst gemeinter Appell sein.

Denn der Waschbär ist alles andere als kuschelig. Nicht nur Menschen beschweren sich über