Grau im Gesicht und sichtbar frustriert, so ist Dr. Ralf Brügel, der als Kinderarzt gern und regelmäßig Videobotschaften verbreitet, in seinem neuesten Beitrag zu sehen, der seit Ende vergangener Woche mehr als 185 000-mal auf Facebook und Instagram aufgerufen und zweitausendfach geteilt wurde. Frustriert ist er, weil er „immer weniger nachvollziehen kann, was wir hier mit den Kindern in unserer Gesellschaft veranstalten“.

Obwohl er selbst am Max-Planck-Gymnasium und an der Urbacher