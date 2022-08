Warum der Schorndorfer Stadtwald „unordentlich“ ist und warum das sinnvoll ist

Wer durch den Stadtwald geht und sich gerade im Bereich des Trimm-dich-Pfads aufhält, dem wird auffallen, dass es im Wald nicht überall unbedingt „sauber“ ist. Damit ist aber keinesfalls Müll zwischen den Bäumen gemeint, sondern umherliegende Äste und Reisig. Ebenso die von schweren Fahrzeugen hinterlassenen Furchen im Boden. Das sorgt bei manchen Schorndorferinnen und Schorndorfern für Entsetzen. Stadtförster Julian Schmidt erklärt, warum es durchaus gute Gründe dafür gibt, den Wald nicht vollständig „sauber“ zu räumen.

Noch ist nicht alles Holz aus dem Stadtwald geräumt worden

Zum einen wären da einige tiefe Furchen, die anscheinend durch schwere Gerätschaften verursacht wurden. Diese sind durch über 100 Lastwagen entstanden, erklärt Julian Schmitt. Denn diese müssen im Wald das dort geerntete Holz aufladen und zwangsweise die Waldwirtschaftswege benutzen. „Das ist natürlich eine Belastung für die Wege.“ Da aber immer noch etwas Holz im Stadtwald zur Abholung bereit liegt und definitiv noch Lastwagen über die Wege fahren werden, wartet Julian Schmitt noch mit der „Sanierung“. Sonst könnte es erneut zu Schäden kommen und die Stadt müsste die Arbeiten gleich zweimal bezahlen.

„Das meiste Holz ist weg, beim Rest drängen wir auf die Abfuhr“, sagt er. Außerdem rage das abholbereite Holz teilweise noch in die Wege hinein, so dass dort ohnehin noch nicht aufgeschottert werden könne. „Die Wege sind nun mal Wirtschaftswege, dafür sind sie da“, betont der Revierleiter. Und auch wenn sie nicht den schönsten Anblick haben, können sie doch normal benutzt werden. Außerdem bestätigt er, dass, sobald alle Maschinen und Lkw aus dem Wald draußen sind, alle Wege wieder „gerichtet“ werden. Voraussichtlich wird das im September oder Oktober passieren.

Und es gibt noch einen guten Grund, warum die Stadt nicht schon vor einigen Monaten die Wege erneuert hat: den Artenschutz. „Ab März ist Amphibienlaichzeit. Da dürfen wir gar keine Arbeiten an Wegen und Gruben verrichten. Selbst wenn diese nur leicht feucht sind.“ Und da die Holzernte erst im Laufe des März fertig war, waren dem Revierleiter ohnehin die Hände gebunden.

Totholz hat einen ökologischen Nutzen für den Wald

Außerdem sei es bei der aktuellen Trockenheit nicht unbedingt sinnvoll, Wege neu anzulegen. Denn der sogenannte Mineralbeton, so nennt man das Material, aus dem Waldwege aufgeschüttet werden, braucht eine gewisse Feuchtigkeit. „Wenn wir das jetzt einfach abkippen, staubt es wie die Sau und wir haben nur lose Steine auf dem Weg.“ Das sei gerade für Fahrradfahrer ein Problem, die auf nicht festgetretenen Wegen leicht stürzen.

Ein weiterer Streitfaktor im Stadtwald ist das umherliegende Totholz, die Äste und das Reisig. Einige Leute stören sich an dieser „Unordnung“. „Das Holz liegt noch wegen dem Naturschutz“, klärt Julian Schmitt auf. Im Wald lasse man heutzutage wirtschaftlich nicht brauchbares Holz liegen, weil es den Lebensraum für Käfer, Vögel und andere Tiere bietet.

Um den Trimm-dich-Pfad wird das Reisig trotzdem weggeräumt

Gefällte Stämme, die aus verschiedenen Gründen nicht abtransportiert werden, bleiben auch liegen. Denn wenn diese verrotten, saugen sie sich mit Wasser voll und werden „schwammig“. Das hilft dem gesamten Wald beim Abkühlen, erklärt der Stadtförster.

Rund um den Trimm-dich-Pfad wird laut Julian Schmitt im September trotzdem das Reisig vom Wegesrand weggeräumt. Und zwar mit Hilfe eines mehrere Meter breiten „Reisigrechens“. „Das ist eine rein optische Maßnahme, die wirtschaftlich nicht nötig ist.“

Dass sich so viele Leute an herumliegendem Holz stören, ist laut Julian Schmitt auch eine Generationensache. Denn im Nachkriegs-Deutschland war Holz Mangelware, die Leute räumten daher jeden noch so kleinen Ast aus den Wäldern. „Daher hat die ältere Generation noch die Vorstellung, dass der Wald immer sauber sein muss.“ Aus ökologischer Sicht sei aber das Gegenteil zielführender.

Die meisten Nährstoffe eines Baumes befinden sich nämlich in der Krone, der Rinde in den Nadeln und im „Feinreisig“. Diese für den Wald sehr wichtigen Nährstoffe lassen Julian Schmitt und seine Kollegen deshalb ganz bewusst liegen. „Das fungiert in Anführungszeichen als Dünger, aber nicht wie in der Landwirtschaft. Wir tun das, um die Bodengesundheit zu erhalten“, sagt er.

Rund 20 Prozent eines gefällten Baumes bleiben deshalb auf dem Waldboden zurück. Früher habe man darauf kein Augenmerk gelegt, was den Waldböden geschadet habe.

Um den Schorndorferinnen und Schorndorfern diese Themen noch näher zu bringen und ihre Fragen zu beantworten, plant Julian Schmitt auch in diesem Jahr einen Bürgerwaldbegang.