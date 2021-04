Es ist zwar noch ein gutes Jahr hin, doch schon jetzt ist klar: Die Filiale der Parfümerie Akzente, die seit vier Jahren in der Johann-Philipp-Palm-Straße 19 zu finden ist, schließt zum 30. April 2022. Im Oktober 2020 hat Madeleine Wunderlich die Schorndorfer und die Fellbacher Filiale, die bereits im Juni 2021 schließt, übernommen. Und sie will, bis sie auch die Filiale in der Daimlerstadt aufgeben muss, mit ihrem vierköpfigen Team auf 200 Quadratmetern und zwei Stockwerken weiterhin nicht