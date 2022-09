Warum Einweg-E-Zigaretten ein Problem für Umwelt und Gesundheit sind

Sie sehen aus wie bunte Textmarker und sind beinahe an jeder Tankstelle und an vielen Kiosken erhältlich: Einweg-E-Zigaretten sind in Deutschland seit einigen Monaten auf einem fragwürdigen Siegeszug. Was die Tabakindustrie als gesündere Alternative zum Rauchen anpreist, bringt gleich mehrere Probleme mit sich: Zum einen handelt es sich um klimaschädliche Einweg-Geräte, die oft viel zu achtlos weggeworfen werden. Zum anderen warnen Mediziner ausdrücklich vor gesundheitlichen Risiken des „Vapens“.

E-Zigaretten machen schnell süchtig

Gerade bei Jugendlichen scheinen die „Vapes“ der Marken „Elfbar“, „Salt Switch“ oder „Aroma King“ besonders beliebt zu sein. Es gibt sie in den exotischsten Geschmacksrichtungen wie Wassermelone, Erdbeer-Kiwi oder Traube-Eis. Die Geräte werden mit bunten Verpackungen sowie Bildern von Früchten vermarktet und an Tankstellen direkt an der Theke ausgestellt. Genau darin liegt auch das enorme Suchtpotenzial, erklärt Christina Schadt von der Fachstelle Suchtprävention in Berlin: „Sie sind bunt, sehen aus wie Textmarker aus der Stiftemappe und werden in jugendaffinen Geschmacksrichtungen wie Melone, Zuckerwatte, Cola oder Lemon angeboten.“ Außerdem gibt es den ein oder anderen Influencer, der die Vapes im Internet bewirbt.

E-Zigaretten kratzen kaum im Hals und der Dampf verursacht nicht den Gestank einer Zigarette. Der Preis von acht bis neun Euro gleicht dem einer Schachtel Kippen. Jugendlichen werde dadurch der Einstieg in den Tabakkonsum erleichtert, sagen viele Suchtexperten. Dabei wollte die EU im Jahr 2020 genau diesem Problem mit dem Verbot von Mentholzigaretten entgegenwirken. Die Tabakindustrie scheint der Politik einen Schritt voraus zu sein.

Im Gegensatz zur klassischen Zigarette wird bei einem Verdampfergerät kein Tabak verbrannt, sondern eine spezielle Flüssigkeit durch eine Heizspule verdampft. Hartnäckig hält sich das Gerücht, „Vapes“ seien weniger gesundheitsschädlich als Zigaretten. „Die E-Zigarette mag vielleicht weniger schädlich sein als eine Tabakzigarette. Dennoch ist sie alles andere als unschädlich“, erklärte kürzlich Alexander Rupp, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, Allergologie und Suchtmedizin aus Stuttgart dem Online-Portal web.de.

Vapes belasten die Umwelt und sind eine Ressourcenverschwendung

Im Liquid der E-Zigaretten lassen sich neben Nikotin nämlich unter anderem Spuren von Glyzerin, Blei, Kobalt und Schwermetallen aus der Heizspule finden. Allesamt begünstigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind krebserregend und verursachen auf Dauer Hustenreize. Langzeitstudien über alle gesundheitlichen Auswirkungen der Liquids gibt es nicht.

Doch nicht nur für die Gesundheit sind Einweg-E-Zigaretten schädlich. Auch für die Umwelt sind die Geräte aus Kunststoff eine unnötig hohe Belastung. Denn nach nur 600 Zügen sind die „Vapes“ leer und schrottreif. Der darin verbaute 550-mAh-starke Lithium-Ionen-Akku wäre theoretisch wiederverwendbar, kann aber nicht aufgeladen werden. Zum Vergleich: In einem handelsüblichen Smartphone, wie dem Samsung Galaxy S22, ist ein 3700-mAh-Akku verbaut. Wer also nur sieben Einweg E-Zigaretten wegwirft, entsorgt damit eine Akkukapazität, die für die jahrelange Nutzung eines Smartphones der obersten Preisklasse ausreichen würde.

Weil die E-Zigaretten diese Batterien enthalten, dürfen sie nicht im Restmüll entsorgt werden. Sie sind Elektroschrott und müssen wie defekte Toaster oder Drucker im Entsorgungszentrum abgegeben werden, wie die Abfallwirtschaft Rems-Murr auf Nachfrage bestätigt. Ob die Konsumenten dies tun, darf bezweifelt werden. Immer wieder sieht man die bunten Geräte sogar auf Wiesen und in Parks liegen. „Achtlos in der Natur entsorgt, stellen die E-Zigaretten ein großes Problem dar, da die Bauteile Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium und Blei enthalten können, was die Gesundheit von Mensch und Tier schädigen kann“, sagt Stefanie Baudy, Pressesprecherin der Abfallwirtschaft Rems-Murr. Mit derartigen Einwegprodukten werde der Umwelt aber auch dann geschadet, wenn sie ordnungsgemäß entsorgt werden.