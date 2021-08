Fahrräder, Schlüssel, Handys und Brillen: Das sind die Gegenstände, die am häufigsten beim Fundbüro in Schorndorf abgegeben werden. Neben den Klassikern gibt es aber auch immer mal wieder Kuriositäten. Bei Carmen Eckstein, die seit gut zehn Jahren federführend im Bereich "Zentrale Auskunft und Fundsachen" tätig ist, wird es niemals langweilig: „Man erlebt so einiges“, sagt sie und lacht.

Das Finden und Gefunden-Werden schreibt viele Geschichten des Alltags. Carmen Eckstein und Hanna