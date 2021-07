Andreas Uhlig ist sauer: Erst bekam er kürzlich in der Einladung zu einer Kick-off-Veranstaltung für eine Schulung zum Thema „Einstieg in die Welt von Social Media Marketing und Local SEO“ vom neuen Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement in einer ziemlich missglückten Formulierung mitgeteilt, dass der Einzelhandel in Schorndorf tot ist und nur die Händler das noch nicht wissen. Und jetzt werden nach und nach immer mehr Parkplätze in der Innenstadt vernichtet: Direkt vor Ernsting’s Family,