Matthias Klopfer will Oberbürgermeister in Esslingen werden. Auch wenn viele damit gerechnet hatten, dass er bei der Schorndorfer Oberbürgermeisterwahl 2022 nicht mehr antreten würde, kam die Ankündigung dann doch wie ein Paukenschlag. Unmittelbar vor der gemeinsamen Pressekonferenz mit Daniel Blank, SPD-Chef in Esslingen, und dem Landtagsabgeordneten und Chef der SPD-Gemeinderatsfraktion Nicolas Fink hatte Klopfer die Fraktionsvorsitzenden im Schorndorfer Gemeinderat und sein Führungsteam